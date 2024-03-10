 

Позиция Израиля по гумпомощи сектору Газа выводит Запад из терпения

10.03.2024, 13:09, Новости дня
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Западные страны, в том числе США, теряют терпение из-за нежелания Израиля открывать дополнительные маршруты поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, пишет Sky News. При этом, как отмечается в статье, ситуация на местах быстро ухудшается.


AP

Поскольку Израиль по-прежнему отказывается открыть дополнительные маршруты для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, а ситуация на местах при этом быстро ухудшается, США и западные партнёры теряют терпение и ищут обходные пути, пишет Sky News.

Предложение США построить причал на побережье сектора Газа — это несовершенный и рискованный вариант, который, однако, мог бы обеспечить доставку большого количества необходимой гумпомощи.

Тем не менее на его реализацию, скорее всего, потребуются недели, так что это лишь среднесрочное решение нынешнего кризиса.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Израиль открыть порт Ашдод для поставок гумпомощи в сектор Газа. 


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