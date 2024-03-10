 

Демократам остаётся уповать только на то, что Байдена подведёт здоровье

10.03.2024, 7:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Выступление Байдена в конгрессе придало Демократической партии уверенности, что ему удастся победить на предстоящих выборах, несмотря на низкий рейтинг. Но для сторонников действующего президента США было бы гораздо лучше, если бы он покинул предвыборную гонку из-за «события, связанного со здоровьем», а на его место пришёл бы более молодой кандидат, пишет обозреватель Daily Mail Эндрю Нил.


AP

Речь в конгрессе США, которую Джо Байден произнёс с «воодушевлением и силой», дала его сторонникам надежду, что ему всё-таки удастся переизбраться на второй срок. Но такой сценарий выглядит маловероятным с учётом его низкой популярности, которая едва ли поднимется на фоне провальной миграционной политики и экономических неурядиц, с которыми сталкиваются американцы, считает обозреватель Daily Mail Эндрю Нил.

На его взгляд, «наилучшим вариантом» для Демократической партии был бы выход действующего президента из гонки. Более того, такой шаг стал бы «худшим кошмаром» для руководителей предвыборного штаба Трампа, убеждённых, что Байден — тот кандидат, которого они могут победить.

Если накануне августовского съезда демократов станет ясно, что глава Белого дома не сможет участвовать в выборах из-за «события, связанного со здоровьем», у партии будет время подыскать ему замену — нового, более молодого политика. К тому времени республиканцам, съезд которых состоится в июле, будет уже слишком поздно отказываться от «престарелого» Трампа, рассуждает автор статьи.

Пока нет никаких признаков того, что Байден собирается прекратить борьбу. Напротив, послание «О положении в стране» придало ему уверенности продолжать текущий курс. «Но ничего нельзя исключать, если разыграются события, находящиеся вне его контроля», — предупреждает Нил.


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