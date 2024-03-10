 

«Опаснее, чем ядерное оружие» — цифровые валюты России и Китая угрожают гегемонии доллара

10.03.2024, 3:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Стремление стран БРИКС под руководством РФ и Китая к созданию независимых от доллара цифровых платёжных систем может быть опаснее для американской гегемонии, чем ядерное оружие, пишет Forbes со ссылкой на мнение экономистов. Как отмечает издание, сегодня обе страны активно работают над собственными проектами цифровых валют.


AP

Китай и РФ объединились для создания платежной системы, основанной на технологии блокчейн — и это, по мнению экономистов, может быть «опаснее для американской гегемонии, чем ядерное оружие».

Как отмечает Forbes, страны БРИКС в последние годы искали способы покончить с зависимостью от доллара США. Тенденция усилилась после введения Соединёнными Штатами финансовых санкций в отношении России.

На этой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал важной целью на перспективу «создания в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн». По его словам, эта система была бы комфортной для государств, населения и бизнеса, не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики.

Тем временем Китай внедряет цифровую версию своего юаня в попытке контролировать внутренние денежные потоки и конкурировать с долларом на мировой арене, напоминает издание.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Хабек поучает мировую политику – «Решайте чёртовы проблемы!»

10.03 / Позиция Израиля по гумпомощи сектору Газа выводит Запад из терпения

10.03 / Орбан поддержал Трампа – только его победа на выборах может принести мир на Украину

10.03 / Цены на электроэнергию в Германии подстёгивает не Путин, а ошибочная политика Хабека

10.03 / Уничтожение «Пэтриотов» усилит трещины в противовоздушной обороне Украины

10.03 / «Путин будет смеяться» — Лондон встревожили проблемы с набором в армию

10.03 / Демократам остаётся уповать только на то, что Байдена подведёт здоровье

10.03 / Конгрессмены объявили войну спикеру Джонсону за отказ выделять деньги Украине

09.03 / Успехи российской армии на Украине тревожат Литву

09.03 / Украинские военные жалуются, что у русских всего больше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика