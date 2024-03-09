 

Успехи российской армии на Украине тревожат Литву

09.03.2024, 19:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Продвижение российских войск на Украине вызывает серьёзное беспокойство в Вильнюсе. Латвийские власти на голубом глазу утверждают, что Москва собирается заняться своими прибалтийскими соседями после победы над Киевом, передаёт Bloomberg.


AP

Жителей Литвы планомерно готовят к войне с Россией. В частности, местные радиостанции регулярно транслируют адрес сайта, на котором представлены инструкции о том, как действовать в чрезвычайной ситуации или при «вражеском нападении», пишет Bloomberg. 

Литовская армия и власти активно подпитывают панические настроения. В соцсетях и рекламных роликах они призывают сограждан задуматься о том, какую роль они будут играть в потенциальном вооружённом конфликте. 

Прибалтийская республика «настороженно относилась» к своему восточному соседу ещё со времён распада Советского Союза. Её нервозность повысилась с началом противостояния между Москвой и Киевом, отмечается в статье.

В последние недели беспокойство Литвы стало ещё острее, поскольку российская армия, «по-видимому, берёт верх на Украине», а ВСУ испытывают перебои с поставками зарубежного оружия. Ведь после победы над Киевом Москва начнёт представлять «прямую угрозу» для Прибалтики, голословно утверждают региональные аналитики и военные.

Кроме того, у Литвы, Латвии и Эстонии, состоящих в НАТО, вызывает тревогу политическая нестабильность в Вашингтоне. Они опасаются, что США «уйдут» из Европы в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом, обращает внимание Bloomberg.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Хабек поучает мировую политику – «Решайте чёртовы проблемы!»

10.03 / Позиция Израиля по гумпомощи сектору Газа выводит Запад из терпения

10.03 / Орбан поддержал Трампа – только его победа на выборах может принести мир на Украину

10.03 / Цены на электроэнергию в Германии подстёгивает не Путин, а ошибочная политика Хабека

10.03 / Уничтожение «Пэтриотов» усилит трещины в противовоздушной обороне Украины

10.03 / «Путин будет смеяться» — Лондон встревожили проблемы с набором в армию

10.03 / Демократам остаётся уповать только на то, что Байдена подведёт здоровье

10.03 / Конгрессмены объявили войну спикеру Джонсону за отказ выделять деньги Украине

10.03 / «Опаснее, чем ядерное оружие» — цифровые валюты России и Китая угрожают гегемонии доллара

09.03 / Украинские военные жалуются, что у русских всего больше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика