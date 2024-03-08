Макгрегор – переговоры по Украине нужны, но для их проведения понадобится «генеральная уборка» в Вашингтоне

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Никому на самом деле не нужные страдания, которые терпят украинцы, — это плод безрассудства американского руководства, и это бессмысленное кровопролитие давно пора прекратить, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Между тем, по мысли отставного офицера, мирное урегулирование украинского конфликта можно будет начать лишь после того, как будет вычищено вашингтонское «болото».

Вчера вечером сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс вместе представителями в сенате Флориды и Висконсина Марко Рубио и Роном Джонсоном заявили, что Соединённым Штатам пора проявить лидерскую роль и инициировать мирные переговоры. Для этого понадобиться отказаться от определённых территорий. Вы солидарны с такой позицией? Вот мне лично кажется, что Украине нужно уже начинать восстанавливать численность населения, пока там ещё остались мужчины — восполнить население. А то ведь скоро там никого не останется — Украина будет полностью истреблена.

Возможны ли мирные переговоры — и понадобится для них отказ Украины от каких-то территорий?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: То же самое, что сказали эти люди, скажет любой, в ком осталось хоть что-то человеческое. И сказать всё это им следовало бы ещё два года назад, — мы слишком долго этого прождали. Я только что получил весточку от одного человека, который только что вернулся из России… Когда видишь, ту катастрофу, которая развернулась на Украине, те страдания и горе, которые испытывает страна, они кажутся немыслимыми. А виноваты во всём этом мы, ­ необходимости, чтобы всё случилось вот так, никакой не было.



Прислушайтесь к тому, что говорил Путин последние двадцать лет: он много раз чётко дал понять, какие вещи Москва не будет терпеть, и что для неё будет неприемлемо.



Никакой нужды вступать в НАТО у Украины не было. Попробуйте придумать более выгодный для безопасности США, НАТО и РФ сценарий, чем нейтральная Украина — и чтобы между рубежами НАТО и РФ возникало бы расстояние в 500-600 миль. Я вот думал, что с точки зрения военных, такое будет позитивным моментом. А им вместо этого хочется втащить Украину в состав НАТО — и для чего? Чтобы была возможность угрожать России, запугивать её, а возможно — и напасть на неё? Это же безумие! Нужно положить этому конец, и как можно скорее.



Как нам это сделать? Я не думаю, что сейчас это вообще возможно. Учитывая, какое сейчас у нас правительство в Вашингтоне, учитывая всё двуличие, обман и нагромождения лжи, на которых у нас всё до сих пор стояло — с какой стати русские будут нам доверять? С какой стати им верить хоть каким-то нашим словам? Так что нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне — нужно всё это болото вычистить.

Дата публикации 04 марта 2024 года.