 

Российский удар по ангару беспилотников ВСУ застал Зеленского и Мицотакиса в Одессе

08.03.2024, 6:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Российский ракетный удар был нанесён в среду по порту Одессы в тот момент, когда поблизости находилась греческая делегация во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, передаёт WION. По словам Мицотакиса, Владимир Зеленский проводил ему экскурсию по порту — и когда они садились в машины, в нескольких сотнях метров от кортежа раздался мощный взрыв. В свою очередь, Минобороны РФ сообщило об успешном нанесении удара по ангару в портовом районе Одессы, где велась подготовка морских беспилотников.

А теперь, обстрел рядом Владимиром Зеленским и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, которые оказались на передовой конфликта на Украине: российская ракета взорвалась всего в нескольких сотнях метров от места встречи обоих лидеров. Это произошло в среду, во время их визита в черноморский портовый город Одесса.

Ранее утром украинские ВВС объявили воздушную тревогу, предупредив об угрозе обстрела баллистическими ракетами в этом регионе. Согласно сообщениям СМИ, делегация находилась на расстоянии примерно от 500 до 800 метров от места ракетного удара. Тем не менее, никаких официальных сообщений не было сделано вплоть до начала совместной пресс-конференции украинского президента и греческого премьер-министра.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Мне кажется, что мы с премьер-министром Греции не только услышали, но и увидели этот удар. И вы видите, с кем мы имеем дело — им всё равно, куда ударить. Я знаю, что сегодня были жертвы. Не знаю всех деталей, но знаю, что есть жертвы, есть погибшие и раненые в результате удара. Мои соболезнования. Вы видите, им неважно, это военные или гражданские, или гости из других стран, неважно, кто там находился, этим людям всё равно.

Кириакос Мицотакис, который впервые посетил страну после начала российской спецоперации в феврале 2022 года, заявил, что члены делегации услышали сирены и мощный взрыв, когда они направлялись к своему кортежу. Эта атака укрепила поддержку Украины со стороны Греции, которая пообещала оставаться её долгосрочным союзником и поддерживать в её стремлении вступить в НАТО и ЕС.

В рамках своего визита премьер-министр Греции также посетил Спасо-Преображенский собор в Одессе, который относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО и серьёзно пострадал во время российского ракетного обстрела. Между тем Зеленский подтвердил, что Греция примет участие в предстоящем мирном саммите в Швейцарии.

КИРИАКОС МИЦОТАКИС, премьер-министр Греции: Мы находились в порту Одессы, где президент Зеленский и его помощники провели для нас экскурсию, объяснив нам, с одной стороны, важность этого порта для украинского экспорта, а с другой стороны, показывая нам, что этой критически важной инфраструктуре был нанесён значительный ущерб. Тогда мы услышали сирены, а вскоре после того, как мы начали садиться в машины, услышали сильный взрыв.

В Министерстве обороны РФ также подтвердили атаку и заявили, что этот удар, который был направлен на нейтрализацию ангара для украинских морских беспилотников, успешно достиг своей цели.

А командующий ВМС Украины во время визита премьер-министра Греции заявил, что с момента начала спецоперации РФ уже запустила более 170 ракет и более 880 беспилотников для нанесения ударов по портовой инфраструктуре Одессы.

Дата выхода в эфир 07 марта 2024 года. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Guardian – украинские военные жалуются, что у русских всего больше

09.03 / Fox News – стало ещё больше сомнений — Байден так и не ответил на острые вопросы избирателей

09.03 / Польский генерал об идее Макрона – это донкихотство — на Украине наша армия увязнет, а солдаты превратятся в пушечное мясо

09.03 / «За несколько часов до шатдауна» — сенат США одобрил финансирование примерно половины федеральных ведомств

09.03 / Дети с оружием, пыточные камеры, вражда банд — вот к чему привела массовая торговля наркотиками в ЕС

08.03 / Макгрегор – переговоры по Украине нужны, но для их проведения понадобится «генеральная уборка» в Вашингтоне

08.03 / Макрона раскритиковала оппозиция за предложение отправить военных на Украину

08.03 / Шведские призывники начинают осознавать, что их отправят воевать за интересы «союзников»

08.03 / JF – Пентагон насквозь коррумпирован, он не способен помочь Киеву или выиграть войну

08.03 / Карьера Виктории Нуланд дорого обошлась Западу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика