Российский удар по ангару беспилотников ВСУ застал Зеленского и Мицотакиса в Одессе

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Российский ракетный удар был нанесён в среду по порту Одессы в тот момент, когда поблизости находилась греческая делегация во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, передаёт WION. По словам Мицотакиса, Владимир Зеленский проводил ему экскурсию по порту — и когда они садились в машины, в нескольких сотнях метров от кортежа раздался мощный взрыв. В свою очередь, Минобороны РФ сообщило об успешном нанесении удара по ангару в портовом районе Одессы, где велась подготовка морских беспилотников.

А теперь, обстрел рядом Владимиром Зеленским и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, которые оказались на передовой конфликта на Украине: российская ракета взорвалась всего в нескольких сотнях метров от места встречи обоих лидеров. Это произошло в среду, во время их визита в черноморский портовый город Одесса.

Ранее утром украинские ВВС объявили воздушную тревогу, предупредив об угрозе обстрела баллистическими ракетами в этом регионе. Согласно сообщениям СМИ, делегация находилась на расстоянии примерно от 500 до 800 метров от места ракетного удара. Тем не менее, никаких официальных сообщений не было сделано вплоть до начала совместной пресс-конференции украинского президента и греческого премьер-министра.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Мне кажется, что мы с премьер-министром Греции не только услышали, но и увидели этот удар. И вы видите, с кем мы имеем дело — им всё равно, куда ударить. Я знаю, что сегодня были жертвы. Не знаю всех деталей, но знаю, что есть жертвы, есть погибшие и раненые в результате удара. Мои соболезнования. Вы видите, им неважно, это военные или гражданские, или гости из других стран, неважно, кто там находился, этим людям всё равно.

Кириакос Мицотакис, который впервые посетил страну после начала российской спецоперации в феврале 2022 года, заявил, что члены делегации услышали сирены и мощный взрыв, когда они направлялись к своему кортежу. Эта атака укрепила поддержку Украины со стороны Греции, которая пообещала оставаться её долгосрочным союзником и поддерживать в её стремлении вступить в НАТО и ЕС.

В рамках своего визита премьер-министр Греции также посетил Спасо-Преображенский собор в Одессе, который относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО и серьёзно пострадал во время российского ракетного обстрела. Между тем Зеленский подтвердил, что Греция примет участие в предстоящем мирном саммите в Швейцарии.

КИРИАКОС МИЦОТАКИС, премьер-министр Греции: Мы находились в порту Одессы, где президент Зеленский и его помощники провели для нас экскурсию, объяснив нам, с одной стороны, важность этого порта для украинского экспорта, а с другой стороны, показывая нам, что этой критически важной инфраструктуре был нанесён значительный ущерб. Тогда мы услышали сирены, а вскоре после того, как мы начали садиться в машины, услышали сильный взрыв.

В Министерстве обороны РФ также подтвердили атаку и заявили, что этот удар, который был направлен на нейтрализацию ангара для украинских морских беспилотников, успешно достиг своей цели.

А командующий ВМС Украины во время визита премьер-министра Греции заявил, что с момента начала спецоперации РФ уже запустила более 170 ракет и более 880 беспилотников для нанесения ударов по портовой инфраструктуре Одессы.

Дата выхода в эфир 07 марта 2024 года.