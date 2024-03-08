 

Байден уже проиграл и его послание «О положении страны» ничего не изменит

08.03.2024, 1:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Выступление Джо Байдена перед Конгрессом США со своей речью «О положении страны» ничего не сможет изменить, пишет газета New York Post. В газах американской общественности глава Белого дома выглядит неудачником, чьё «царство лжи» рушится.


AP

Накануне своего выступления c посланием «О положении страны» Байден выглядит неудачником на фоне того, как его «царство лжи» рушится, пишет издание New York Post. В то же время американцы с опозданием начинают осознавать масштаб катастрофы на границе США, которую Байден причинил стране.

Помимо этого, за время своего пребывания в должности глава Белого дома разжигал злобу и раскол в американском обществе, навязал идеологию «воукизма», не говоря уже о поощрении некомпетентности в верхних эшелонах власти, развязывании войн и внедрению «байденомике», которая привела к пустым кошелькам граждан Соединённых Штатов.

По данным соцопросов, почти две трети избирателей считают, что США движутся в неправильном направлении. Байден когнитивно и физически разваливается у всех на глазах, и с возрастом к нему не пришла мудрость. Неспособность Байдена признать ошибки и взять на себя ответственность означает, что в ходе выступления президента не стоит ожидать никакой перезагрузки политического курса, поскольку будет лишь обновление его старой версии, согласно которой во всём виноват Трамп.


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