 

Украинский конфликт вынудил Пентагон скорректировать свои планы — дроны теперь в приоритете

06.03.2024, 6:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США планируют разработку нового поколения истребителей, которые будут управляться искусственным интеллектом, пишет The Times. Новые дроны должны будут превзойти аналогичную технику у Китая и России. Мотивацией для смены вектора в сторону дронов послужил конфликт на Украине, где подобная военная техника активно и успешно используется.


AP

Соединённые Штаты хотят вложить больше усилий в разработку новых моделей военных дронов, пишет The Times. Беспилотные истребители нового образца должны будут обогнать Китай и Россию и «превзойти в любом будущем конфликте». Поводом для корректировки планов Пентагона стал конфликт на Украине, где беспилотники крайне успешно применяются, а также слишком дорогая разработка новых пилотируемых истребителей.

Сейчас Пентагон должен выбрать одну из пяти компаний, которая сможет начать производство более 1 тыс. дронов к 2028 году. По словам министра ВВС США Фрэнка Кендалла, первая партия беспилотных истребителей обойдётся в примерно в $20,5-27,5 млн, в то время как стоимость пилотируемого стел стелс-истребителя F-35 $82,5 млн.

Один из возможных вариантов MQ-28A Ghost Bat, разработанный дочерней компанией Boeing в Австралии совместно с австралийскими ВВС. Также известны проекты компаний Anduril и General Atomics это дроны Fury и Gambit. При этом, как отмечает издание, оставшиеся две компании, Lockheed Martin и Northrop Grumman, «пока не раскрыли свои проекты»

Беспилотные истребители, которые будут управляться ии это план Пентагона по «обеспечению господства в воздухе в потенциальных войнах с такими соперничающими державами, как Китай и Россия». В том числе стремительное развитие этих технологий у конкурентов подтолкнуло США. Разработка ведётся с «чувством срочности», отметил министр ВВС Фрэнк Кендалл. В этом году на проект будет выделено $392 млн.

Ранее Пентагон также занимался беспилотниками, но цель была другая. Непилотируемые истребители должны были снизить риск для пилотов, которые управляют особо дорогими моделями в опасных зонах.

 

 

 


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