 

Макгрегор – Запад блефует — он недооценил Россию и её военную мощь

06.03.2024, 6:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

НАТО, по сути, ведёт войну с Россией, но это крайне опасный и необдуманный шаг, такое мнение выразил в интервью YouТube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Поскольку у Запада сейчас нет возможности «вести войну против кого бы то ни было», особенно против мощной в военном плане России. Поэтому все действия западных политиков — это просто блеф. На самом деле нужно покинуть Украину и оставить Европу решать вопросы с Москвой.

Полковник, ведёт ли НАТО войну против России, не подтверждая этого публично?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Да, я думаю, что это так. И, конечно, это не просто глупость. Это крайне опасно. Как я уже говорил, у нас нет больше нет рычагов давления. Ни с военной, ни с экономической точки зрения мы не в состоянии вести войну против кого бы то ни было.

Наше положение очень хрупкое. То же самое можно сказать и о Европе. Мы блефуем. В этом и заключается опасность. Вы не хотите блефовать? Блеф — это последнее, чем вы хотите заниматься, когда имеете дело с такой державой, как Россия, чьи возможности реальны, как мы знаем. Это относится к нашей дискуссии о росте, расширении и развитии российской военной мощи в результате этой очень ошибочной войны на Украине.

Всё вышло совсем не так, как обещали все политические лидеры, потому что они полностью просчитались, недооценили и неправильно поняли Россию. Теперь опасность заключается в том, что РФ может неправильно понять нас. Другими словами, когда вы начинаете поставлять крылатые ракеты, которые являются действительно опасным оружием, способным нанести удар вглубь российской территории, они начинают задаваться вопросом, готовы ли мы к эскалации на следующем, более высоком уровне.

А этого мы делать не хотим. Но в данный момент у нас есть люди, которые блефуют. Это неправильный поступок в неправильное время, в неправильном месте и по неправильным причинам. Что нам следует сделать, так это вежливо уйти со сцены и передать это европейцам, чтобы они разбирались с Москвой.

Дата выхода в эфир 6 марта 2024 года.

 


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