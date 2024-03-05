 

DN – в Швеции предложили пустить российские активы на закупку снарядов для Украины

05.03.2024, 21:11, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Замороженные российские активы необходимо потратить на закупку артиллерийских снарядов для ВСУ. С таким предложением выступила бывшая премьер Швеции и лидер ныне оппозиционной партии шведских социал-демократов Магдалена Андерссон, передаёт издание Dagens Nyheter.


AP

Шведские социал-демократы хотят, чтобы доходы от замороженных российских активов были использованы для снабжения ВСУ артиллерийскими боеприпасами. По мнению юристов Евросоюза, хотя воспользоваться заблокированными €300 миллиардов юридически невозможно, есть лазейка, позволяющая направить прибыль от процентов, набегающих за эти средства, на приобретение снарядов для Киева, пишет Dagens Nyheter.

По словам бывшего премьера Швеции и лидера ныне оппозиционной партии шведских социал-демократов Магдалены Андерссон, Европа должна «делать больше» для Украины. На конгрессе европейских социал-демократов в Риме политик заявила, что ранее было принято решение об использовании российских денег для восстановления Украины, но сейчас Украина остро нуждается в боеприпасах.

Кроме того, Андерссон потребовала получения государственных гарантий со стороны шведского правительства для налаживания производства боеприпасов для Украины, поскольку у Швеции есть высококачественная оборонная промышленность, которую, по её мнению, скандинавы «обязаны» задействовать. Вдобавок бывшая глава кабмина отметила, что после вступления её страны в НАТО Стокгольму следовало бы передать Украине самолёты JAS Gripen шведского производства.


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