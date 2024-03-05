Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

По сравнению с 2010 годом количество преступлений в общественных местах в Москве сократилось в 2,7 раза. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

За последние годы Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира. Количество грабежей сократилось в 14 раз, разбоев – в 10 раз, а квартирных краж – в 35.

Правоохранительным органам столицы помогает система видеонаблюдения, состоящая из 230 тысяч видеокамер. С 2020 года на ее основе заработала система видеоаналитики с распознаванием лиц. Благодаря современным технологиям удалось установить 26 тысяч человек, находящихся в розыске, сообщается на сайте мэра Москвы.

В 13 раз снизилось количество краж и угонов автомобилей. В столице действует системы розыска с помощью камер фотовидеофиксации под названием “Паутина”. К ней подключились все регионы страны.

Собянин встретился с Путиным в понедельник, 4 марта. Мэр Москвы рассказал об устойчивом развитии города и отметил, что в ключевых отраслях экономики наблюдаются двузначные темпы роста – 25-40%.