 

6 из 10 американцев сомневаются в умственных способностях Байдена

05.03.2024, 8:09, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Associated Press провело новый опрос, согласно которому американцев беспокоит возраст президента Байдена. Шесть из десяти опрошенных сомневаются в его умственных способностях, хотя ещё два года назад эта цифра была значительно ниже. Избиратели также переживают из-за возраста Трампа. Выходит, что в преддверии президентских выборов народ особо беспокоит, что в них могут участвовать два самых пожилых кандидата.

Американцы обеспокоены возрастом президента Джо Байдена. Это следует из нового опроса Associated Press — центром исследований общественных связей NORC. В отношении 81-летнего Байдена выяснилось, что 6 из 10 опрошенных говорят, что они не очень уверены в его умственных способностях. 

Это важно, потому что в январе 2022 года только половина говорила о таких сомнениях. Так что за последние два года мы увидели увеличение. Особенно важно, что мы заметили это увеличение после опубликования доклада специального прокурора, в котором говорилось, что у президента Байдена есть проблемы с памятью. 

Также 6 из 10 опрошенных говорят, что у них сомнения в умственных способностях Трампа. И что же мы видим? Выборы 2024 года, в которых эти два пожилых кандидата могут выступать друг против друга. А избирателей беспокоит их возраст, потому что этим кандидатам придётся иметь дело с глобальными конфликтами, чрезвычайными ситуациями внутри страны и недееспособным конгрессом. 

Дата выхода в эфир 04 марта 2024 года. 

 


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