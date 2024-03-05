 

ООН: почти половина погибших в Одессе – дети

05.03.2024, 7:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В минувшие выходные Украина пережила одно из самых кровавых нападений за последние месяцы. Из 12 погибших в результате обстрела Одессы почти половину составляют несовершеннолетние.

В субботу беспилотник или его обломки разрушили девятиэтажный жилой дом в Одессе. Из 12 погибших в результате этого удара почти половину составляют дети. Об этом сообщает в понедельник Мониторинговая миссия ООН по ситуации с правами человека в Украине.

– В результате нападения погибли пятеро детей, большинству из которых не исполнилось трех лет, что сделало его самым смертоносным инцидентом для детей за более чем девять месяцев, – заявила глава Мониторинговой миссии Даниэль Белл.

– По меньшей мере три семьи понесли многочисленные потери, – подчеркнула она. В частности, среди погибших – мать с ребенком, отец с ребенком и родители с тремя детьми. Это, как отметила Белл, свидетельствует о том, какие страдания приносит война России против Украины мирным жителям. Она напомнила, что гражданское население особенно уязвимо перед оружием дальнего радиуса действия.

Сотрудники Мониторинговой миссии ООН посетили место происшествия вскоре после нападения в субботу. Они рассказывают об убитых горем родственниках, которые пытались извлечь тела своих близких из-под обломков частично обрушившегося здания, и командах спасателей, которые разбирали с ними завалы.

Сотрудники Миссии также описывают место трагедии: некоторые предметы домашнего обихода, выброшенные из квартир силой взрыва, застряли на ветвях деревьев.

По данным правозащитников ООН, с момента полномасштабного вторжения России в Украину более 10 тысяч мирных жителей были убиты и более 20 тысяч получили ранения. Это только те случаи, которые удалось документально подтвердить, реальное число жертв – намного больше, предупреждают эксперты Миссии. Большинство людей пострадали в результате применения взрывного оружия с большим радиусом действия, таких как ракеты, беспилотники и артиллерийские снаряды.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / «Как если бы Путин сбросил бомбу на Берлин» — FAZ об утечке военных данных

04.03 / AP – НАТО после очередного расширения начинает учения по защите своих скандинавских территорий

04.03 / «Это геноцид, Джилл!» — пропалестинские активисты несколько раз прервали выступление жены Байдена

04.03 / Пропутинский политик призвал европейцев не надеяться на победу над Кремлем

04.03 / Разлад между Францией и Германией играет на руку Путину

04.03 / «Королева болота» — предвыборный штаб Трампа о победе Хейли в Вашингтоне

04.03 / Собянин: Более 150 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации

04.03 / Собянин доложил Путину об устойчивом росте экономики Москвы

04.03 / Автобус с гумпомощью для Украины уже полтора года стоит на обочине улицы в Риге

04.03 / Выступив против Украины, Трамп «похоронил» рейгановских республиканцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика