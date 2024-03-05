ООН: почти половина погибших в Одессе – дети

В минувшие выходные Украина пережила одно из самых кровавых нападений за последние месяцы. Из 12 погибших в результате обстрела Одессы почти половину составляют несовершеннолетние.

В субботу беспилотник или его обломки разрушили девятиэтажный жилой дом в Одессе. Из 12 погибших в результате этого удара почти половину составляют дети. Об этом сообщает в понедельник Мониторинговая миссия ООН по ситуации с правами человека в Украине.

– В результате нападения погибли пятеро детей, большинству из которых не исполнилось трех лет, что сделало его самым смертоносным инцидентом для детей за более чем девять месяцев, – заявила глава Мониторинговой миссии Даниэль Белл.

– По меньшей мере три семьи понесли многочисленные потери, – подчеркнула она. В частности, среди погибших – мать с ребенком, отец с ребенком и родители с тремя детьми. Это, как отметила Белл, свидетельствует о том, какие страдания приносит война России против Украины мирным жителям. Она напомнила, что гражданское население особенно уязвимо перед оружием дальнего радиуса действия.

Сотрудники Мониторинговой миссии ООН посетили место происшествия вскоре после нападения в субботу. Они рассказывают об убитых горем родственниках, которые пытались извлечь тела своих близких из-под обломков частично обрушившегося здания, и командах спасателей, которые разбирали с ними завалы.

Сотрудники Миссии также описывают место трагедии: некоторые предметы домашнего обихода, выброшенные из квартир силой взрыва, застряли на ветвях деревьев.

По данным правозащитников ООН, с момента полномасштабного вторжения России в Украину более 10 тысяч мирных жителей были убиты и более 20 тысяч получили ранения. Это только те случаи, которые удалось документально подтвердить, реальное число жертв – намного больше, предупреждают эксперты Миссии. Большинство людей пострадали в результате применения взрывного оружия с большим радиусом действия, таких как ракеты, беспилотники и артиллерийские снаряды.