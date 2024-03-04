 

Разлад между Францией и Германией играет на руку Путину

04.03.2024, 16:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Напряжённость в отношениях между Берлином и Парижем как двумя крупнейшими партнёрами в Европе неизбежно играет на руку России, считает эксперт по безопасности Ронья Кемпин. В интервью SRF она поясняет, что причина разлада — в принципиально разных подходах стран во внешней политике, внутриполитических сложностях, а также отсутствии личного контакта между Шольцем и Макроном.


AP

Отношения между Германией и Францией сейчас напряжённые и очень сложные — в них ощущается недостаток доверия, рассказывает в интервью SRF эксперт из Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Ронья Кемпин.

У этих двух стран очень разные базовые философии, когда речь идёт о внешней политике и политике безопасности. Германия поддерживает тесные связи с США и НАТО, а Франция придерживается мнения, что может решить всё на европейском уровне. Кроме того, и Олаф Шольц, и Эммануэль Макрон ведут очень сложную внутреннюю политику.

В Германии множество разногласий вызывает «светофорная» коалиция: политические решения, в том числе канцлера, подвергаются открытому критическому анализу. Во Франции Эммануэль Макрон боится, что Марин Ле Пен покажет себя на европейских выборах — ему срочно нужен политический успех.

Ещё одна проблема: личные отношения между ними, похоже, не налажены. По-видимому, канцлеру не даёт покоя тот факт, что французы всегда произносят прекрасные речи, но в итоге в них очень мало сути. Должно быть, его терпение уже на исходе. В итоге Шольц сейчас недипломатично дистанцируется от Макрона по вопросу Украины.

Напряжённые отношения между двумя крупнейшими странами ЕС свидетельствуют об отсутствии безоговорочной поддержки Киева. А когда два самых важных партнёра в Европе так громко ссорятся на открытой сцене, это неизбежно играет на руку российскому президенту Владимиру Путину.


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