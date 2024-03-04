 

«Королева болота» — предвыборный штаб Трампа о победе Хейли в Вашингтоне

04.03.2024, 15:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Болото провозгласило свою королеву, — так прокомментировала победу Никки Хейли в Вашингтоне пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Левитт. «Лоббисты и инсайдеры округа Колумбия, которые хотят защитить провальный статус-кво, только что её короновали, сделав Королевой Болота», — написала она в одной из соцсетей.


AP

После победы Никки Хейли на праймериз в Вашингтоне предвыборный штаб Трампа назвал её «Королевой Болота», пишет The Hill. 

«Сегодняшние результаты в Вашингтоне, округ Колумбия, ещё раз подтверждают цель предвыборной кампании президента Трампа — он осушит болото и поставит Америку на первое место», — написала пресс-секретарь предвыборного штаба Кэролайн Левитт в соцсети X (бывшем Twitter).

«Хотя Никки решительно отвергли во всей остальной Америке, лоббисты и инсайдеры округа Колумбия, которые хотят защитить провальный статус-кво, только что её короновали, сделав Королевой Болота, — добавила она. — Болото провозгласило свою королеву».

Хейли выиграла первичные выборы в округе, набрав 62,8% голосов, в то время как Трамп получил лишь 33,3% голосов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Собянин: Более 150 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации

04.03 / Собянин доложил Путину об устойчивом росте экономики Москвы

04.03 / Автобус с гумпомощью для Украины уже полтора года стоит на обочине улицы в Риге

04.03 / Выступив против Украины, Трамп «похоронил» рейгановских республиканцев

04.03 / Депутат от «Непокорённой Франции» выступила против войны с Россией

04.03 / БРИКС получает выгоду от ракетных обстрелов хусидами гражданский судов

04.03 / Не справляется с национальными приоритетами — большинство американцев не довольны работой Байдена

03.03 / Немецкие политики усомнились в благонадёжности канцлера после инцидента с прослушкой

03.03 / Уязвимое положение Зеленского вызывает беспокойство в Киеве

03.03 / Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на “Всемирном” фестивале молодежи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика