 

Собянин: Более 150 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации

04.03.2024, 15:40, Новости дня
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В Москве продолжается переселение жителей из устаревшего жилья в рамках программы реновации. О достигнутых результатах мэр столицы Сергей Собянин доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам градоначальника, получили новое жилье или находятся в процессе переезда более 150 тысяч человек. К 2027 году новоселье справят еще 350 тысяч участников программы.

“Результаты 2023 года в Москве, я думаю, одни из самых лучших за всю современную историю. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, коммерческую недвижимость, жилищное строительство”, – сказал мэр.

За 2021-2023 годы в Москве ввели в эксплуатацию 44,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Это в три раза больше, чем в 2009-2011 годах.

Около половины вводимой в эксплуатацию недвижимости составляет жилье. Также в городе активно строят социальные и коммерческие объекты, включая промышленные технопарки, офисные здания, торгово-развлекательные центры.

Количество проектов комплексного развития территорий в Москве увеличилось до 228. На участках общей площадью 2,7 тысячи гектаров построят 23 миллиона квадратных метров жилья, из них 5,2 миллиона – по программе реновации.


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