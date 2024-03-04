 

Собянин доложил Путину об устойчивом росте экономики Москвы

04.03.2024, 14:31, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему об итогах развития города в 2023 году.

Результаты за прошедший год мэр назвал одними из лучших за всю современную историю Москвы. По его словам, в фармацевтике, электронике, производстве продуктов питания и других ключевых отраслях экономики наблюдаются двузначные темпы роста – 25-40%.

“Ввод жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости превысил 15 млн кв. м. А ведь ещё несколько лет назад мы строили примерно 8 млн квадратов в год и считали это отличным результатом”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Также градоначальник отметил рост государственных и частных инвестиций. В прошлом году они достигли 6,9 триллиона рублей.

Собянин напомнил о реализации крупных транспортных проектов. В Москве полностью запустили Большую кольцевую линию, Московский скоростной диаметр. За счет БКЛ федеральный бюджет и внебюджетные фонды получили уже более триллиона рублей экономического эффекта, подчеркнул мэр.

“Город демонстрирует очень высокую динамику благодаря вашей поддержке, правительства, и, конечно, москвичам, которые активно работают и не теряют оптимизма”, – сказал Собянин на встрече с главой государства.

Президент отметил, что Москва является центром науки, промышленности и образования. Происходящее в столице важно для экономики всей страны, указал Путин.

Ранее мэр Москвы рассказал о планах по развитию транспортной системы до 2030 года. В городе откроют три новые линии метро, также столица примет активное участие в реализации проектов федерального значения, в том числе высокоскоростной железнодорожной магистрали до Санкт-Петербурга.


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