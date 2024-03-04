 

Fox News – не справляется с национальными приоритетами — большинство американцев не довольны работой Байдена

04.03.2024, 3:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Большинство американцев не одобряют работу президента США Джо Байдена и говорят, что его администрация по большей части не справляется с национальными приоритетами, пишет Fox News со ссылкой на свой опрос. Как отмечается в статье, большинство респондентов заявили, что главе Белого дома не удалось улучшить ситуацию на границе, повысить безопасность страны и улучшить имидж США в мире.


AP

Большинство американских избирателей считают, что Байден в основном потерпел неудачу в решении важнейших вопросов, пишет Fox News со ссылкой на новый опрос канала.

Так, большая часть жителей США не одобряет его работу, недовольны тем, как обстоят дела в стране, и говорят, что администрация по большей части не справляется с национальными приоритетами.

В частности, согласно опросу, его работу не одобряют 58% избирателей. При этом худшие рейтинги Байдена связаны с безопасностью границы: 71% считает, что администрации в основном не удалось улучшить ситуацию на границе, и лишь 24% заявили, что ей в основном это удалось. При этом 78% респондентов охарактеризовали ситуацию на южной границе либо как чрезвычайную ситуацию, либо как серьёзную проблему.

Кроме того, 69% опрошенных заявили, что Байдену по большей части не удалось объединить страну. О его провале с повышением безопасности страны заявили 63% респондентов, с управлением экономикой и улучшением имиджа Америки в мире — 61%. Кроме того, 58% опрошенных заявили, что ему в основном не удалось помочь американцам из рабочего класса.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Немецкие политики усомнились в благонадёжности канцлера после инцидента с прослушкой

03.03 / Уязвимое положение Зеленского вызывает беспокойство в Киеве

03.03 / Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на “Всемирном” фестивале молодежи

03.03 / N-TV обеспокоен утечкой военных данных, которыми может воспользоваться Россия

03.03 / Исход миллиардов – деньги немецкого бизнеса утекают из Германии за рубеж

03.03 / Конгрессмены-республиканцы не спешат помогать Киеву

03.03 / НАТО давно пора честно сказать Киеву — альянсу невыгодно принимать Украину в блок

03.03 / Украинская сельхозпродукция грозит разорить европейских фермеров

03.03 / Если переговоры бундесвера так легко прослушать — в нынешней ситуации это катастрофа

03.03 / Немецкие СМИ бьют тревогу – генералов бундесвера оказалось легко прослушать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика