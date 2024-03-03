 

Уязвимое положение Зеленского вызывает беспокойство в Киеве

03.03.2024, 20:41, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На Украине готовятся к возможным усилиям Москвы по подрыву доверия украинцев к Зеленскому, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Как поясняется в статье, особую тревогу в Киеве вызывает уязвимость Зеленского из-за истекающего президентского срока и отменённых в стране выборов.


AP

Украинские власти обеспокоены уязвимостью Зеленского перед, как пишет Bloomberg, «российской кампанией по дезинформации, которая будет направлена на подрыв его власти».

Как заявил изданию осведомлённый источник, Киев готовится к «спонсируемому Кремлём нарративу», в рамках которого будет предпринята попытка использовать сомнения украинцев по поводу Зеленского, чтобы таким образом подорвать общественное доверие к нему, особенно среди украинских войск на линии фронта.

Центральным элементом усилий Москвы будет попытка «разрушить демократическую легитимность» Зеленского в глазах общественности, поскольку его пятилетний срок правления уже подходит к концу, а выборы при этом не состоятся.

Этот вопрос возник в деликатный момент для Зеленского, некогда безупречная популярность которого падает, поскольку конфликт идёт уже третий год, при этом российские войска переходят в наступление. Официальные лица в стране обеспокоены тем, что к лету РФ может добиться дополнительных успехов, если союзники не нарастят поставки боеприпасов, запасы которых истощаются.


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