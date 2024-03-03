 

N-TV обеспокоен утечкой военных данных, которыми может воспользоваться Россия

03.03.2024, 6:27, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Немецкий телеканал N-TV выражает озабоченность в связи с тем, что на просочившейся записи разговора между офицерами бундесвера присутствовали важные данные, которые теперь смогут использовать российские военные. По версии телеканала, такая утечка информации «взрывоопасна».


AP

Пока в Германии продолжаются дебаты о крылатой ракете Taurus, в РФ опубликовали запись внутреннего разговора между офицерами бундесвера. На просочившейся записи присутствуют данные, которые могут дать российским военным планировщикам важные сведения, пишет N-TV.

Например, один из участников считает реальной поставку максимум 100 крылатых ракет из запасов бундесвера. Ведутся разговоры о поставке 50 ракет Taurus на Украину первым траншем и ещё 50 — вторым. Но тогда, учитывая собственные запасы страны, это будет «конец очереди».

В ходе беседы отмечается, что у Великобритании есть военный персонал «на земле». Кроме того, на Украине «много людей с американским акцентом разгуливают в гражданской одежде» — речь идёт о военнослужащих вооружённых сил США.

Один из офицеров описывает Крымский мост как объект «размером с аэродром», для уничтожения которого потребовалось бы 10 или 20 ракет Taurus. Также критикуется, что командование стратегической разведки вооружённых сил Германии «не имело чёткого представления о ситуации» с российскими системами ПВО на мосту.

В конце офицеры говорят о возможных целях, которые украинцы могли бы атаковать с помощью Taurus. Они упоминают склады боеприпасов и стратегически важный Крымский мост, который соединяет Россию с полуостровом и играет важную роль в логистике российских военных.


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