Terre-net – украинская сельхозпродукция грозит разорить европейских фермеров

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Европейские фермеры всё активнее протестуют против беспошлинного ввоза в ЕС украинской сельхозпродукции, пишет Terre-net. Профсоюзы сельхозработников предупреждают, что интеграция Украины в европейскую продовольственную отрасль может привести к полному исчезновению семейных фермерских хозяйств в Европе.



AP

Европейские фермеры всё активнее протестуют против беспошлинного ввоза в ЕС украинской сельхозпродукции, пишет Terre-net. Демонстрация в Болгарии, сброс украинского зерна на границе с Польшей, митинг с участием 900 тракторов в Брюсселе, а также лозунг: «Мы хотим помочь, но не любой ценой» от румынских работников сельского хозяйства стали последними проявлениями этого гнева.

Профсоюзы сельхозработников во Франции и Германии предупреждают, что интеграция Украины в европейскую продовольственную отрасль была бы катастрофой и может привести к полному исчезновению семейных фермерских хозяйств в Европе.

Как поясняет издание, обширные пахотные земли делают Украину крупным экспортёром пшеницы, кукурузы и подсолнечника. При этом украинская продукция в ЕС освобождена от таможенных пошлин во имя европейской солидарности, но всё ещё далека от европейских стандартов, особенно в отношении пестицидов.

Хотя поляки, румыны или болгары согласились на то, чтобы украинское зерно проходило транзитом через их территорию, они требуют гарантий, что оно будет оставляться на мировой рынок, а не использоваться для снижения цен в Европе.

Как отмечает издание, европейская политика солидарности с Украиной наносит ущерб фермерам ЕС. Если раньше Украина экспортировала в Евросоюз 20 тыс. тонн сахара в год, то в 2023—2024 годах, по данным французских производителей сахарной свеклы, его объём может превысить 700 тыс. тонн.

В конце января Брюссель объявил о механизме повторного введения таможенных пошлин на «чувствительные» продукты: птицу, яйца и сахар. Производители зерна немедленно призвали к аналогичным мерам в отношении пшеницы, ячменя и кукурузы, предупредив о риске «развала общего рынка».