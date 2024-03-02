 

France info – евродепутат выступила против свободной торговли с Украиной

02.03.2024, 15:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Евродепутат от Франции Манон Обри раскритиковала нечестную конкуренцию на французском рынке — особенно украинских ферм, не соответствующих нормам ЕС, пишет France info. Она призвала отказаться от свободной торговли и прекратить импорт тех продуктов, которые Франция сама производит.


AP

Французский евродепут от партии «Непокорённая Франция» Манон Обри в эфире France info раскритиковала непоследовательность некоторых европейских норм в сельском хозяйстве и призвала расторгнуть договоры о свободной торговле.

Как рассказывает издание, сопредседатель группы левых в Европарламенте указала на несправедливую конкуренцию на французском рынке, главным образом со стороны украинских фермеров. По её словам, последние получают гораздо меньшую зарплату и используют запрещённые в Евросоюзе пестициды.

Обри подчеркнула, что французские аграрии не выдерживают конкуренции с огромными фермами, где отличаются экологические стандарты. Она выступила за прекращение свободной торговли и выразила надежду, что Франция перестанет импортировать продукты, которые сама производит, — например, молоко из Новой Зеландии, фасоль из Кении и курицу с Украины.


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