 

Более 500 тыс. человек уже приняли участие в тестовом голосовании в Москве

02.03.2024, 13:05, Новости дня
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В тестовом электронном голосовании перед выборами президента России в первые два часа приняли участие более 500 тысяч человек. Об этом сообщил столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами.

“Мы не сомневались, что перед выборам Президента России число желающих протестировать систему электронного голосования будет большим. Но полмиллиона человек в первые два часа голосования – беспрецедентная цифра”, – рассказал глава штаба Вадим Ковалев.

Он призвал всех, кто не успел голосовать, сделать это сейчас. Ковалев напомнил, что тест продлится до 14:00.

Голосование проходит на портале elec.mos.ru и с помощью терминалов электронного голосования на ряде избирательных участков. Участвовать могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в Москве.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.


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