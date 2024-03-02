Politico – слова Макрона вскрыли панику на Западе по поводу Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон совершил оплошность, заявив о возможной отправке войск НАТО на Украину, пишет Politico. Эта ошибка французского лидера не только усугубила и без того тяжёлое положение Киева, но и обнажила раскол и панику среди западных союзников, говорится в статье.



AP

Украина находится в тяжёлом положении, а недавняя оплошность президента Франции Эммануэля Макрона лишь усугубила ситуацию, пишет Politico.

Прозвучавшее на этой неделе заявление французского лидера о том, что НАТО, возможно, придётся отправить войска на Украину, было встречено резкой критикой и неодобрением.

Канцлер Германии Олаф Шольц возглавил группу разъярённых критиков, несогласных с утверждением Макрона. Как напомнил Шольц, западные правительства договорились, что «на украинской земле не будет ни сухопутных войск, ни солдат, посланных туда из европейских государств или стран НАТО».

«Если высказывания французского лидера были призваны послать жёсткое предупреждение Кремлю, то они потерпели полную неудачу, достигнув на самом деле прямо противоположного эффекта. К восторгу Кремля, комментарии Макрона обнажили раскол и разногласия среди западных стран, выразив панику по поводу военной обстановки на Украине», — говорится в статье.