 

La Razón – предупреждение Путина посеяло страх на Западе

02.03.2024, 3:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Нынешнее послание Путина Федеральному Собранию отличалось от остальных, пишет La Razón. «Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, «способные уничтожить цивилизацию», посеяло страх на Западе», — говорится в статье.


AP

Президент РФ Владимир Путин обычно тщательно взвешивает свои слова на публике, пишет испанская газета La Razón.

Он знает, как просчитать каждое молчание, каждое сообщение, каждую угрозу, чтобы НАТО и Евросоюз точно поняли, что он хочет сказать и как далеко готов зайти. При этом он всегда оставляет небольшой задел неопределённости.

Нынешнее послание Путина Федеральному Собранию отличалось от остальных, отмечается в статье.

«Похоже, впервые сложился консенсус относительно того, что мы имеем дело не с простой бравадой. Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, «способные уничтожить цивилизацию», посеяло страх на Западе», — пишет La Razón.


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