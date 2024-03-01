 

Ксения Шойгу (дочь министра обороны РФ) вошла в состав попечительского совета благотворительного фонда “Орион”

01.03.2024, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Благотворительность является привычной сферой деятельности для Ксении Шойгу. Уже более 10 лет она возглавляет проект «Лига героев», в рамках которого не только организуются массовые спортивные мероприятия, такие как «Гонка героев», полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег», «Лига триатлона ФТР», но и проводятся благотворительные акции. В частности, участники «Лиги героев» давно помогают Донбассу.

Начиналось все тоже со спорта.

«Нам стало известно о том, что где-то необходимо спортивное оборудование, где-то – ремонт, где-то необходимо купить форму или каким-то образом обеспечить работу тренеров. Конечно, мы откликнулись», – рассказывает Ксения Шойгу.

Затем «Лига героев» стала привозить в Республики Донбасса гуманитарную помощь, новогодние подарки детям, медикаменты, стройматериалы. Глава организации сама не раз посещала ЛДНР, чтобы на месте лично увидеть, в какой первоочередной помощи нуждаются жители новых российских регионов.

В сюжете, размещенном в телеграм-канале фонда «Орион», Ксения Шойгу подчеркнула, что деятельность, которая уже выстроена на базе «Лиги героев», безусловно, будет продолжена. В то же время сейчас планируется увеличить объем помощи в сфере здравоохранения и, в частности, медицинской реабилитации участников специальной военной операции и мирных граждан, получивших ранения.

«Это и сдача крови, и покупка протезов, и какое-то дополнительное медицинское оборудование для прохождения реабилитации», – пояснила Ксения.

Своей главной задачей она считает помощь своей стране и людям – повсеместно и во всем. Так, в планах Лиги и Федерации триатлона России, который Ксения Шойгу

возглавляет с декабря 2020 г., построить при содействии Минспорта РФ триатлонный комплекс федерального уровня в Альметьевске (Республика Татарстан) и триатлон-центр в Кронштадте. Об Ксения сообщила в своем ТГ-канале.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

01.03 / Русский язык будет не нужен для окончания школы в Латвии

01.03 / Тимати примет участие в гала-показе российских дизайнеров на открытии Московской недели моды

01.03 / Запад просто использует Украину для достижения собственных целей

01.03 / Правящая «элита» Швеции связала свою страну узами союзничества с зачинщиком всех войн на планете

01.03 / Нуланд проговорилась — финансирование Украины идёт на обогащение ВПК США

01.03 / Антироссийские санкции США угрожают Индии

01.03 / Путин ответил Макрону в рамках логики ядерного сдерживания

01.03 / Из-за снарядного голода авторитет европейской стратегии сдерживания под угрозой

29.02 / Байден не проходил тест на когнитивные способности — пресс-секретарь Белого дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика