 

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

01.03.2024, 16:20, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги первого года работы Большой кольцевой линии метро (БКЛ). По словам градоначальника, ежедневно кольцом пользуются 1,3 миллиона человек, а всего за прошедшие 12 месяцев пассажиры совершили более 340 миллионов поездок.

“Большая кольцевая сделала город ближе для всех жителей Москвы. Новые маршруты – напрямую в соседний район, более короткий путь до пересадки – позволяют экономить до 45 минут в день”, – подчеркнул Собянин.

Мэр обратил внимание, что более 10% поездок совершают пассажиры, которые ранее не пользовались обшественным транспортном.

БКЛ разгрузила первую кольцевую линию и центральные участки радикальных веток. Пассажиропоток на них снизился примерно на 23%, уточнил Собянин.

Кроме того, большое кольцо дало импульс развитию прилегающих территорий. Инвесторы вложили более 5,2 триллиона рублей в строительство жилья, торговых центров, офисов и технопарков.

По словам Собянина, БКЛ выйдет на самоокупаемость через 11 лет после завершения строительства. Дополнительные доходы бюджета Москвы превысят расходы на прокладку тоннелей и строительство станций.

“И, наконец, Большая кольцевая линия – это перспективы развития метро на десятилетия вперед. Два новых радиуса – Троицкая и Рублево-Архангельская линии – строятся уже сегодня. По третьему Бирюлевскому радиусу идут подготовительные и проектные работы”, – заключил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии метро откроются до 2030 года. Также Москва продолжит обновлять подвижной состав общественного транспорта и строить новые городские вокзалы.


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