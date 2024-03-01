Антироссийские санкции США угрожают Индии

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Новые санкции, которые ввели США против Москвы, угрожают помешать продажам российской нефти в Индию, передаёт WION. Представители индийских нефтеперерабатывающих предприятий опасаются, что новые ограничения в отношении деятельности ведущей российской судоходной компании «Совкомфлот» усложнят поиск танкеров для транспортировки нефти, сокращая доступные для них скидки и осложняя заключение ежегодных соглашений о поставках.

Против РФ были введены новые санкции. И эти новые санкции, которые Соединённые Штаты объявили в отношении Москвы, также угрожают затронуть Индию.

Они повлияют на продажу российской нефти для Индии, которая является крупнейшим покупателем этого сырья, доставляемого морским путём. Согласно сообщениям, эти санкции осложнят для государственных нефтеперерабатывающих предприятий Индии заключение ежегодных соглашений о поставках.

Введённые США санкции направлены против ведущей российской судоходной компании «Совкомфлот». Вашингтон обвинил эту компанию в том, что она причастна к нарушению «ценового потолка», который ввели страны «Большой семёрки» в отношении продаж российской нефти.

Индийские нефтепереработчики обеспокоены тем, что новые санкции усложнят поиск танкеров для перевозок российской нефти. А это может сократить размер скидок на нефть, которая закупается у трейдеров и российских компаний на условиях поставки.

До 2022 года Индия редко покупала российскую нефть из-за высоких транспортных расходов. Однако теперь нефтеперерабатывающие заводы этой страны, которая занимает третье место среди мировых импортёров нефти, вошли в число крупнейших покупателей.

И эти покупатели хотят получать выгоду от цен, которые были снижены после того, как Европа запретила импорт российской нефти. В результате в 2023 году РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Согласно сообщениям, в 2023 году Индия ежедневно импортировала около 1,66 миллиона баррелей российской нефти. Для сравнения, в 2022 году средний показатель составлял 652 тысячи баррелей в день.

Сообщается также, что Индия продолжит покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продаваться ниже «ценового потолка» и будет доставляться на тех судах, которые не подпадают под действие санкций.

Дата выхода в эфир 29 февраля 2024 года.