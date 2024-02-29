Московские центральные диаметры перевозят более 1,3 млн человек ежедневно

Успешный опыт Московских центральных диаметров (МЦД) будет востребован в развитии Центрального транспортного узла (ЦТУ). Планируется обновить поезда и инфраструктуру соседних со столицей регионов, сократить интервалы движения поездов.

В регионах ЦТУ проживают около 30 миллионов человек. Развитие узла стало одной из важнейших задач на ближайшие годы, говорится на сайте мэра Москвы.

В столице действует четыре центральных диаметра. Ежедневно ими пользуются более 1,3 миллиона человек. Благодаря открытию МЦД улучшилась связность Москвы и области, разгрузились дороги. У горожан появились новые удобные маршруты и пересадки.

Развитие железнодорожной инфраструктуры повышает мобильность населения и способствует экономическому росту. Благодаря коротким интервалам движения составов и выгодной тарифной системе все больше москвичей и жителей области выбирают для передвижения МЦД.

В послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин сообщил о планах продлить МЦД до Владимирской, Калужской, Тверской и Ярославской областей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной системы города до 2030 года. Продолжится обновление подвижного состава, строительство новых линий метро и вокзалов. Столица примет активное участие в реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.