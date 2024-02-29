 

Систему электронного голосования в Москве протестируют при высоких нагрузках

29.02.2024, 13:24, Новости дня
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В субботу, 2 марта, в Москве пройдет тестовое электронное голосование. Специалисты оценят работоспособность системы и ее готовность к предстоящим выборам президента России.

Голосование будет проходить с 10 до 14 часов. Москвичам предстоит ответить на вопрос: нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от пуха?

Система электронного голосования включает онлайн-формат, терминалы на избирательных участках и электронный список избирателей. В ходе теста специалистам предстоит убедиться, что все элементы работают корректно. Для этого имитируют сбои и отработают их устранение.

Эксперты проверят удобство интерфейса и процедур электронного голосования. Также им предстоит оценить скорость обновления данных.

Во время теста создадут максимальную нагрузку на все элементы системы. Это позволит смоделировать ситуацию, которая ожидается на выборах президента.

На ряде участков пройдет стресс-тест для отработки порядка действий в экстренных ситуациях. Специалисты отключат связь или электричество. Непрерывность голосования обеспечат дополнительные устройства с автономным питанием.

Тестовое электронное голосование состоится на странице elec.mos.ru. Предварительной регистрации не требуется. Проверить доступные способы голосования можно на портале mos.ru.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.


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