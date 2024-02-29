 

Сенатор США – американцы не дураки — они видят, до чего Байден довёл страну

29.02.2024, 10:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Грядущие выборы — это не вопрос политических предпочтений, а выбор между «надеждой и болью», такое мнение в эфире Fox News высказал сенатор-республиканец Джон Кеннеди. При Байдене вырос уровень преступности, просела сфера энергетики, случился коллапс на границе, США перестали уважать на международной арене, даже люди стали беднее. Население не глупое, оно понимает к чему ведёт политика Байдена.

ДЖОН КЕННЕДИ, сенатор США: Эти президентские выборы будут представлять собой противостояние президента Трампа и президента Байдена. Я поддерживаю президента Трампа.

Когда представители СМИ спрашивают меня, почему, я отвечаю, что это не выбор между республиканцем и демократом. Это выбор между надеждой и ещё большей болью. А с президентом Байденом мы получим только больше боли, начиная со стоимости похода в продуктовый магазин и заканчивая преступностью на улицах.

Открытая кровоточащая рана на границе. То, что наши враги больше не уважают нас. Жертва нашей энергетической независимости. Я хочу сказать, что это была просто череда неудач. Мне не доставляет радости говорить об этом. Но американский народ видит это именно так. Как я уже говорил, при президенте Байдене американский народ, может быть, и стал беднее, но он не глуп. Он всё понял.

Дата выхода в эфир 29 февраля 2024 года.


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