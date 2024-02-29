Скотт Риттер – новое контрнаступление ВСУ — лишь фантазия в голове Зеленского и его союзников

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Слова Зеленского о том, что потери Украины составили всего 30 тысяч человек, — это полная ложь, заявил бывший морпех армии США Скотт Риттер в интервью Redacted. Главное тому подтверждение — 400 тысяч некрологов, написанных на украинских солдат с начала войны. Ложь Зеленского — это лишь «пиар-игра» с целью убедить Запад продолжать поддерживать войну, а его слова о новом наступлении есть не что иное, как очередная бредовая фантазия, уверен эксперт.

Я прочитал невероятную статьи журналистки, которая недавно была на Украине и, покинув её, написала: «Всё, что вы слышите об Украине, — полная ложь». Конечно, нам говорят, что там всё процветает, что у них всё хорошо, нет проблем с призывом, что у них есть необходимые силы. А она отметила, что, если вы походите по магазинам или погуляете по городу, то мужчин вы там вообще не найдёте. Вы не увидите мужчин.

А те мужчины, которые ещё остались, в основном прячутся в своих домах, потому что опасаются, что если они выйдут, то их почти сразу же заберут в армию. Призывные группы ходят по улицам, и если видят идущих на работу людей, их хватают, бросают в машины и отправляют на передовую погибать. В общем, эти бедные мужчины вынуждены пытаться обеспечить свои семьи, заработать хоть какие-то деньги, но, если они идут на работу, их хватают и бросают умирать на передовую.

В эти выходные Зеленский заявил, что было убито всего 30 тысяч украинцев, а цифры в 300 тысяч — полная ложь. Хотя даже The New York Times в своём отчете прошлым летом указала на 500 тысяч жертв. В общем, Зеленский говорит, что здесь не о чем беспокоиться, но при этом все мы знаем, что это, похоже, абсолютная ложь. Как вы оцениваете его данные?

СКОТТ РИТТЕР, бывший морской пехотинец армии США: Я думаю, что одна из больших проблем, с которой сейчас сталкивается Зеленский, — это его проблема имиджа, как на Украине, так и за рубежом. Как можно сгладить впечатление от полумиллиона погибших?

И вот что касается данных Зеленского: точно известно, что с начала этой войны было написано 400 тысяч некрологов на украинских солдат. Мы также знаем, что украинцы оставили на поле боя более 120 тысяч погибших, которых они называют «пропавшими без вести», — этих он тоже не учёл. И русские, по мере захвата территорий, находят груды украинских тел, как вообще непогребённых, так и тех, которые украинцы сбросили в канаву и слегка прикрыли.

Так что Зеленский знает, что Украина понесла ужасающие потери. Кстати, на это намекал и Залужный, когда говорил о необходимости немедленной мобилизации 500 тысяч человек. Зачем? Потому что эти же 500 тысяч они и потеряли. И это только убитые, мы не берём в расчёт раненых. В отношении раненых цифра втрое больше. Речь идёт о более чем миллионе раненых.

Зеленский живёт в своём Ла-Ла Ленде. Он пытается создать хорошее впечатление, но он даже самого себя обмануть не в силах. Вы смотрите ему в глаза, когда он делает очередное заявление, и понимаете, что он знает, что мы знаем, что всё это ложь.

Это всего лишь пиар-игра, которая ведётся им для того, чтобы убедить Запад продолжать творить глупости. Сейчас как раз проходит встреча, кажется, представителей ведущих европейских стран во главе с Макроном с целью выяснить, как снарядить Украину для проведения этого совершенно секретного контрнаступления, о котором никто не должен знать, но все, очевидно, знают, потому что Зеленский публично объявил об этом, как и его министр обороны. Но мы сейчас не об этом.

Я хочу сказать, что тут всё очевидно. Мы знаем, что прямо сейчас несколько тысяч — не десятков тысяч, а просто тысяч — украинских солдат проходят подготовку в Бельгии и других странах. Бельгийское правительство признало этот факт, как и другие. По-моему, нет никакого сомнения в том, что эти силы будут находиться в неком стратегическом резерве. Но это лучшее, что Украина сможет накопить.

А сейчас, когда они говорят о контрнаступлении, речь идёт о том, что Украина будет вести тактику гибкой обороны в течение 2024 года и готовиться к контрнаступлению где-то в 2025 году. Они стремятся повторить то, что они называют «успехами первой фазы войны», когда РФ агрессивно наступала, а Украина, используя тактику гибкой обороны, смогла оттеснить россиян. Это цель, это задача украинцев.

Но не стоит забывать, что в 2022 году у Украины была профессиональная армия, которую в течение семи лет готовили в НАТО по стандартам альянса. Все эти люди погибли во время это гибкой обороны. Спросите у украинских солдат о ситуации в мае и июне 2022 года — все погибли или были ранены. У них ничего не осталось, пока США не выделили им 48 миллиардов долларов по ленд-лизу и не собрали новую украинскую армию. И с тех пор Украина постоянно собирает новые армии, потому что все предыдущие погибают на поле боя.

Россия усваивает уроки по-другому. РФ не будет рваться вперёд. Не будет никаких дерзких наступлений. РФ каждый день берёт деревню здесь, деревню там, продвигается деревня за деревней, кусочек за кусочком. А у украинцев ничего не осталось. Русские говорят, что украинцы не в состоянии укрепить линию обороны, поскольку у них нет войск. И в какой-то момент Зеленскому придётся прибегнуть к этому резерву, который он накапливает, и пустить его в ход. И тогда у него не останется ничего для контрнаступления. Не будет никакого контрнаступления. Это фантазия в голове Зеленского и его западных союзников.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2024 года.