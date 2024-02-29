 

Глава МВД Франции – РФ — наш «главный враг» в информационной войне

29.02.2024, 4:03, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия является «главным врагом» Франции на информационном фронте, заявил в среду министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Слова чиновника приводит издание Ouest-France.


AP

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в среду, что РФ является «главным врагом» Парижа на информационном фронте, пишет Ouest-France.

«Россия — на сегодняшний день наш главный враг в информационной войне», — заявил Дарманен, выступая на заседании комитета французского сената по законодательтсву, посвящённом участившимся в стране проявлениям антисемитизма. Министр подчеркнул, что рост антисемитских настроений объясняется «иностранным вмешательством».

Как отмечается в материале Ouest-France, французские СМИ на этой неделе сообщали со ссылкой на источники в силовых структурах, что Париж считает состоявшуюся в октябре прошлого года акцию, в ходе которой на нескольких зданиях в парижском регионе неизвестные нарисовали звёзды Давида, операцией российских спецслужб.


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