 

Hill – американцы не верят в чудо-уколы для борьбы с ожирением

29.02.2024, 3:14, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Как показало недавнее исследование общественного мнения, большинство американцев не верят, что новые инъекционные препараты для похудения, которые контролируют уровень сахара в крови и подавляют аппетит, смогут эффективно помочь в борьбе с лишним весом. По статистике, около 42% взрослых в США сейчас страдают от ожирения. Однако лишь 35% опрошенных выразили уверенность в том, что новые лекарства каким-то образом помогут решить эту проблему, пишет The Hill.


AP

Подавляющая часть американцев не уверена в том, что новые инъекционные препараты для похудения, такие как Ozempic и Wegovy, смогут эффективно помочь людям снизить вес и внести ощутимый вклад в борьбу с ожирением в США. Однако интерес к этому новому классу лекарств стимулирует всё больше дискуссий о том, какую роль в процессе снижения веса играет генетика, пишет The Hill. 

Согласно официальной статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), за последние 20 лет проблема лишнего веса в США становится всё более ощутимой. В настоящее время уже около 42% взрослых американцев входят в категорию людей, страдающих ожирением. 

Это создаёт дополнительную нагрузку на организм, которая усугубляется при наличии других заболеваний — например, сахарного диабета. Поэтому учёные занимаются разработкой новых препаратов, которые относятся к классу синтетических агонистов рецептора ГПП-1 и содержат вещества, помогающие контролировать уровень сахара в крови и подавлять аппетит, поясняется в статье. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в частности, одобрило новое лекарство Ozempic для лечения диабета второго типа. К числу похожих медикаментов относят Wegovy (препарат для еженедельных инъекций, одобренный FDA для долгосрочного контроля веса), а также Mounjaro и Zepbound, сообщает The Hill. 

Бум популярности этих лекарств в США в последнее время положил начало более широкой дискуссии о том, какую роль генетика играет в пищевом поведении человека и его возможности успешно сбросить вес. Но хотя некоторые расхваливают эти лекарства и называют их создание прорывом в лечении ожирения, большинство американцев скептически относятся к тому, что это способно помочь людям, испытывающим серьёзные проблемы с весом. 

Как показало недавнее исследование общественного мнения, которое проводила компания Pew Research Center, почти 70% американцев не уверены в том, что новые препараты для снижения веса, такие как Ozempic и Wegovy, действительно окажут существенное влияние на уровень ожирения в стране.

В ходе опроса, который проводился с 7 по 11 февраля, исследователи обнаружили, что лишь около 35% респондентов считают, что новые лекарства действительно каким-то образом помогут решить проблему ожирения. В то время как 33% опрошенных заявили, что эти препараты ничем не помогут или внесут лишь какой-то незначительный вклад в борьбе с этой проблемой. 

А количество людей, которые уверены, что инъекции новых медикаментов заметно повлияют и позволят намного сократить вес, составляет лишь 16%, поясняется в статье. В то же время, как показал опрос, 65% американцев не верят в то, что можно похудеть и удерживать затем вес на нужном уровне лишь благодаря своей силе воли, заключает The Hill. 


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