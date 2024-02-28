Wired – спецслужбы США пытались следить за Путиным через рекламу в смартфонах

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Бывший журналист The Wall Street Journal Байрон Тау признался, что американская фирма PlanetRisk отслеживала передвижение Путина при помощи телефонов его окружения, пишет издание Wired со ссылкой на книгу журналиста. Для слежки использовалась технология по отслеживанию рекламы смартфонов. Телефоны принадлежали ближайшему окружению Путина и передавали данные о том, кто находится рядом с президентом и куда направляется он сам.



AP

Американская фирма PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение президента РФ Владимира Путина с помощью рекламы на телефонах в его окружении. Об этом пишет Wired со ссылкой на книгу бывшего журналиста газеты The Wall Street Journal Байрона Тау.

Как объясняет журналист, в 2016 году компанией была разработана технология под названием Locomotive для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных. Так, каждому владельцу смартфона присвоен личный рекламный идентификатор, используемый для отслеживания реальных перемещений и действий пользователя в интернете.

В спецслужбах США довольно скоро поняли, что с помощью Locomotive можно отслеживать и мировых лидеров. «Получив набор данных по России, команда поняла, что может отслеживать телефоны в окружении президента РФ Владимира Путина. Телефоны перемещались везде, где бывал сам Путин», — объясняет издание.

При этом телефон самого главы Кремля компании отследить так и не удалось: как отмечает Wired, «российская госбезопасность и контрразведка оказались на высоте». Отслеживаемые устройства принадлежали не самому Путину, а его водителям, политическим советникам и другому персоналу. При отслеживании устройств по рекламным данным фирма получала данные о том, кто и как часто находится в окружении Владимира Путина, а также куда и когда направляется сам президент.

Как передаёт издание, впоследствии эта программа была переименована в VISR, и приложение стало использоваться американским разведсообществом и спецслужбами.