Сенатор США – экономическая политика Байдена — это раковая опухоль на американской мечте

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Все экономические трудности, которые сегодня испытывают американцы, вызваны «целиком и полностью ошибочной» политикой Байдена, заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди в эфире Fox News. При этом попытки президента свалить вину на представителей малого бизнеса выглядят просто нелепо — вина за экономические проблемы лежит исключительно на плечах правительства.

ДЖОН КЕННЕДИ, сенатор США: Мы видим, что шринкфляция и инфляция — это две стороны одной медали. И любой экономист, любой квалифицированный экономист, который получил диплом не в институте Каско, скажет вам, что именно экономическая политика президента Байдена вызвала как инфляцию, так и шринкфляцию.

Я никого не ненавижу, и президента Байдена в том числе, но когда он пытается свалить вину за шринкфляцию и инфляцию на представителей малого бизнеса, следует задуматься о причинах.

Сейчас так много внимания уделяется возрасту президента Байдена. И это правда, что для того, чтобы пройтись по сцене, ему требуется больше времени, чем для путешествия на Юпитер. Но нельзя упускать из виду тот факт, что его экономическая политика почти всегда была целиком и полностью ошибочной, а созданная им инфляция — это раковая опухоль на американской мечте.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2024 года.