 

Тест по русскому языку для тех, кто знает, как правильно расставлять запятые

28.02.2024, 17:02, Новости дня
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Считаете себя грамотным человеком? Когда дело доходит до запятых, ошибиться может каждый. Попробуйте свои силы! Пройдите тест по русскому языку, подготовленный “Дни.ру”.

Тест состоит из десяти вопросов: где-то нужно выбрать, ставить запятую или нет, а где-то подумать, в каком конкретном случае ее ставить. Желаем удачи!

Для любителей русского языка “Дни.ру” подготовили еще один интересный тест. Попробуйте выяснить, какую приставку поставить: ПРИ или ПРЕ.


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