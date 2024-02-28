Тест по русскому языку для тех, кто знает, как правильно расставлять запятые

Считаете себя грамотным человеком? Когда дело доходит до запятых, ошибиться может каждый. Попробуйте свои силы! Пройдите тест по русскому языку, подготовленный “Дни.ру”.

Тест состоит из десяти вопросов: где-то нужно выбрать, ставить запятую или нет, а где-то подумать, в каком конкретном случае ее ставить. Желаем удачи!

Для любителей русского языка “Дни.ру” подготовили еще один интересный тест. Попробуйте выяснить, какую приставку поставить: ПРИ или ПРЕ.