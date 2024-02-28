С помощью ЦРУ Киев начал провоцировать Москву задолго до СВО – после аннексии Крыма и начала боев в Донбассе

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Тезис Запада о том, что у РФ не было абсолютно никаких причин вступать в конфликт с Украиной разбивается в недавней статье The New York Times, пишет Responsible Statecraft. В ней раскрывается информация, согласно которой, Украина начала плотно сотрудничать с ЦРУ ещё в 2014 году. В стране было создано 12 специальных баз. Всё это можно назвать полноценной «теневой войной» против России.



AP

Согласно новой статье The New York Times, именно действия Вашингтона стали причиной роста напряжения между Россией и Украиной, пишет Responsible Statecraft.

Запад всегда называл действия РФ на Украине «неоправданными и неспровоцированными», но это разоблачение абсолютно меняет картину. Согласно ему, украинское правительство «вступило в широкомасштабное сотрудничество с ЦРУ против России». Это случилось ещё в 2014 году. Результатом этого сотрудничества стало создание 12 секретных «передовых оперативных баз ЦРУ» вдоль границы Украины с Россией, где в том числе проходила подготовка «украинских коммандос».

Украина поставляла США информацию о России, чем и доказала свою профпригодность ЦРУ. В статье упоминается, что в том числе были доставлены «секретные документы о российском флоте». Также отмечается, что при Трампе это сотрудничество не прекратилось, а даже усилилось. По сути, «Украина была втянута в западную коалицию с целью ведения широкомасштабной теневой войны против России».

Но ведь Москва «неоднократно предупреждала», что просто не может допустить «использования Украины Западом в качестве передовой операционной базы», но согласно статье The New York Times, именно это и случилось.

Конечно, для РФ всё это выглядело как провокация. Автор статьи приводит в пример то, что если бы в Мексике кто-то решил построить свои базы, то США отреагировали были точно также. Деятельность же Вашингтона способствовала именно росту напряжения между Москвой и Киевом, а не наоборот.