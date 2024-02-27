 

Каждый десятый американец не в силах расплатиться за медицинские услуги

27.02.2024, 13:53, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Долги за медицинские услуги в США достигли тревожного уровня, передаёт WION. По статистике, уже каждый десятый взрослый американец имеет задолженность более $1000 — и даже существующая страховка не гарантирует, что эта проблема будет решена. В результате многие семьи вынуждены брать кредиты или даже использовать свои пенсионные сбережения для покрытия медицинских расходов.

Между тем, медицинские долги в Соединённых Штатах достигли тревожного уровня: согласно оценкам, 20 миллионов взрослых американцев задолжали в сумме примерно 220 миллиардов долларов. Это означает, что один из каждых десяти взрослых жителей пытается справиться с долгами по счетам за медицинские услуги, превышающими 1000 долларов — что подчёркивает, насколько широкую распространённость приобрела данная проблема в США.

При этом диспропорциональность медицинских долгов выходит за рамки финансовых показателей, подчёркивая лежащее в их основе неравенство. Разные расовые и этнические группы с разными доходами, а также в зависимости от географических регионов проживания, будут иметь различый уровень задолженности за медицинские услуги.

Примечательно, что темнокожие американцы несут на себе самую высокую долю медицинских долгов, а юго-восточная часть США становится горячей точкой финансовых проблем, касающихся сферы здравоохранения. Штаты Миссисипи и Южная Дакота особенно выделяются своими тревожащими показателями в отношении доли населения, которая вынуждена бороться с долгами за медицинские услуги.

Даже при наличии страховки многие американцы обнаруживают, что они погрязли в медицинских долгах: высокие ставки по франшизе, сетевые расходы и пробелы в страховом покрытии делают застрахованных лиц уязвимыми перед финансовыми трудностями. И приходится прибегать к отчаянным мерам, поскольку семьи вынуждены брать займы до зарплаты или даже использовать пенсионные сбережения для покрытия своих медицинских расходов.

Хотя система страхования Medicare расширяется, предлагая спасательный круг для не имеющих страховки американцев, проблемы по-прежнему сохраняются, поскольку в нескольких штатах ещё до сих пор не была введена эта важнейшая инициатива в области здравоохранения.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2024 года. 


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