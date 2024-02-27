 

Собянин: Число маршрутов речного транспорта к 2030 году увеличится до семи

27.02.2024, 13:52, Новости дня
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К 2030 году количество маршрутов речного транспорта в Москве увеличится с двух до семи. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году возродили регулярный речной транспорт на Москве-реке. Он пользуется популярностью у жителей и гостей столицы. К 2030 году число поездок увеличится с 3,5 тысячи до 24,3 тысячи в сутки.

“Будет начато обновление прогулочного речного флота с заменой дизельных судов на современные электрические”, – рассказал Собянин.

Также в городе продолжат развивать экологически чистый наземный транспорт. К 2030 году доля электромобилей отечественного производства в Москве вырастет до 7%.

Для подготовки города к массовому использованию электромобилей столичное правительство намерено стимулировать создание обширной сети зарядных станций на улицах, во дворах, паркингах офисных и торговых центров. Количество станций к 2030 году увеличится до 30 тысяч.

Ранее два проекта московского транспорта стали лауреатами премии “ЭкоМир-2023”, которую присуждают за достижения в охране окружающей среды. Столичный электробус признали лучшим в номинации “Экологическая политика и окружающая среда”. Речной танспорт стал победителем в номинации “Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления”.


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