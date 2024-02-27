 

После выборов Владимира Путина НДФЛ повысят до 25 процентов

27.02.2024, 13:02, Новости дня
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Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) до 25 процентов.

Война в Украине– Законопроектом предлагается внесение изменений ставок НДФЛ, предусматривающее их увеличение по мере увеличения дохода налогоплательщика. Предлагается установить следующие ставки. Годовой доход: до 5 млн рублей в год — 13%; свыше 5 до 24 млн рублей в год — 15%; свыше 24 до 200 млн рублей в год — 18%; свыше 200 до 500 млн рублей в год — 20%; свыше 500 млн рублей в год — 25%, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в документе отмечается, что по итогам 2022 года, сумма налога на доходы, превышающие 5 млн рублей в год, составили 142 млрд рублей. Соответственно, общая сумма доходов граждан, на которые распространяется повышенная ставка НДФЛ, превысила 7 трлн рублей.

– По экспертным оценкам поступления от введения новых ставок от НДФЛ превысят 1 трлн рублей. Это не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении. Дополнительные суммы НДФЛ предполагается направлять в федеральный бюджет, по аналогии с действующим законодательством, и впоследствии направлять в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников, — отмечается в пояснительной записке.

27 февраля документ будет направлен на отзыв в правительство.

Отметим, расходы федерального бюджета в этом году увеличили на 22 процента. При этом, реальных источников такого роста для них нет. На 22 февраля 2024 года доходы бюджета составили лишь 2,2 трлн рублей, а вот расходы – 5,7 триллиона, то есть больше чем в два раза.


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