 

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев намекнул на рождение ребенка

27.02.2024, 11:37, Новости дня
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Романтические отношения эпатажного актера всегда были объектом общественного внимания. Гоген Солнцев (настоящее имя – Илья) какое-то время был женат на женщине, которая годится ему в матери. Избраннице шоумена Екатерине Терешкович на момент знакомства было 63 года, в то время как самому актеру едва исполнилось 38. Молодожены обручились 12 апреля 2018 года, однако семейная жизнь не сложилась. Гоген Солнцев развелся с Екатериной через три года.

Спустя время король эпатажа женился на приемной дочери Терешкович – Полине Давыдовой. Однако и в этих отношениях, судя по всему, у шоумена не все сложилось гладко. В своем блоге Гоген Солнцев регулярно выкладывает фото с новыми дамами “слегка за…”.

Летом прошлого года, к примеру, звезда многочисленных телешоу опубликовал фото с якобы новой избранницей. 83-летняя женщина позировала в кадре в свадебной фате. Публика не очень поверила в искренность этих чувств, и у многих к эпатажному актеру остались вопросы.

А сегодня 44-летний Гоген Солнцев опубликовал еще одно фото, которое наводит на противоречивые мысли. На странице в своих социальных сетях шоумен выложил снимок с крошечной детской ручкой и намекнул тем самым на рождение ребенка. В подписи к кадру он сообщил, что в его жизни не было счастья больше, чем это.

Гоген Солнцев. Фото: соцсети / @solntcev

“Мы сотворили самое большое чудо на свете”, – написал он.

Гоген Солнцев в подписи не указал, кто является матерью ребенка, поэтому комментаторы принялись гадать. Одни считают, что это падчерица его бывшей жены Полина Давыдова, а другие предполагают, что мать ребенка – кто-то другой. Некоторые выдвинули теорию, что Гоген Солнцев просто стал крестным отцом.


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