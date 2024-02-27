Республиканцы проигнорируют просьбы Зеленского о военной помощи

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Республиканская партия, большинство членов которой находятся под влиянием Дональда Трампа и его политической позиции «Америка превыше всего», не поддержит просьбы Владимира Зеленского о выделении дополнительной военной помощи Украине, пишет CNN. И даже если на выборах в ноябре победит Джо Байден, нет никакой гарантии, что Украина сможет рассчитывать на постоянный приток миллиардов долларов денег налогоплательщиков США.



АР

Представители Республиканской партии в конгрессе США проигнорируют просьбу Владимира Зеленского о поставках Украине оружия и боеприпасов на миллиарды долларов. Как пишет CNN, связано это с тем, что трата ещё большего количества средств налогоплательщиков на «войну на окраине Европы» не отвечает политической позиции «Америка превыше всего» в партии, в которой доминирует Дональд Трамп.

Потенциальный реванш бывшего президента и действующего главы государства Джо Байдена делает выборы в ноябре чем-то гораздо большим, чем просто вопрос о том, кто будет управлять страной в течение следующих четырёх лет. Вероятно, они решат судьбу Украины, облик западного мира и характер глобальной мощи США.

Пока Трамп «заигрывает» с президентом РФ Владимиром Путиным, отказывается говорить, кого он хочет видеть победителем в конфликте на Украине, и обещает прекратить его в течение 24 часов, Байден предупреждает, что победа РФ может угрожать безопасности США. Республиканская партия, некогда выступавшая за сильную глобалистскую внешнюю политику, при Трампе может разрушить надежды Киева на дополнительную военную помощь со стороны Вашингтона.

Сторонники Трампа в Республиканской партии привели краткий, но весомый аргумент для своих коллег: США не должны тратить миллиарды долларов за границей на ведение войны на Украине, когда сами сталкиваются с масштабным кризисом на границе с Мексикой.

На прошлой неделе на крупнейшем форуме республиканцев — Конференции консервативных политических действий (CPAC) — ярый сторонник Трампа в палате представителей Мэтт Гетц заявил, что американская помощь Украине теперь «растекается по столицам мира, занимающимся отмыванием денег», и предупредил, что, хотя у США колоссальные проблемы с миграцией, они тратят огромные суммы на ведение «вечной войны».

Как отмечает CNN, Трамп воплощает это мировоззрение больше, чем кто-либо другой, и успешно эксплуатирует его с момента прихода к власти в 2016 году. Влияние Трампа в Республиканской партии объясняет, почему ряд сенаторов, которые поддерживают увеличение помощи Украине, проголосовали против законопроекта о безопасности границ, который включал дополнительные средства для ВСУ.

Хотя Белый дом не отказывается от своих усилий по убеждению конгресса одобрить помощь Украине объёмом $60 млрд, даже если на выборах победит Байден, нет никакой гарантии, что Украина сможет рассчитывать на постоянный приток миллиардов долларов США для поддержки своих военных усилий. И дело не только в противодействии республиканцев, но и в том, что после недавних неудач ВСУ на поле боя на Байдена оказывается всё большее давление, чтобы оправдать трату миллиардов налогоплательщиков на иностранную войну.

Опросы общественного мнения показывают постепенное снижение общественной поддержки финансового участия США в украинском конфликте, особенно среди тех американцев, кто называет себя сторонником Республиканской партии.

Во внешнеполитическом сообществе все чаще ведутся разговоры о том, возможен ли альтернативный подход, который был бы более политически устойчивым. Является ли, например, более целесообразным для США и Европы сосредоточиться на предотвращении потери Украиной ещё большей территории — в рамках подготовки к будущим переговорам о прекращении огня — чем думать о победе, пишет CNN.