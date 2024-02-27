Старшего советника сената США уличили в работе на Украину

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Высокопоставленный чиновник сената США стал объектом разбирательства в конгрессе в связи с его частыми поездками в зону боевых действий на Украине, пишет The New York Times. В отчёте говорится, что Кайл Паркер закупал снайперское снаряжение для ВСУ и выезжал на передовую в камуфляже с военными знаками отличия украинской армии. По мнению официальных лиц, такие действия могут превратить его в иноагента и даже поставить под угрозу будущую помощь Украине.

В конгрессе США инициировали разбирательство по делу высокопоставленного сотрудника Капитолийского холма в связи с его частыми поездками в зону боевых действий на Украине, пишет The New York Times. Помимо этого, согласно документам, он предоставил 30 000 долларов ВСУ на снайперское снаряжение.

Речь идёт о Кайле Паркере, старшем советнике комиссии сената по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как хельсинская комиссия, которая оказывает активную поддержку Украине.

NYT ознакомилась с конфиденциальным отчётом директора комиссии, в котором высказываются опасения, что Паркер может быть признан незарегистрированным иностранным агентом из-за передачи оборудования. Там также сообщается, что чиновник совершал поездки на линию фронта в сопровождении представителей ВСУ. Более того, в то время на нём был камуфляж с украинскими военными знаками различия.

Он также добился получения стипендии правительства США для некоего украинского чиновника, несмотря на возражения представителей конгресса по этике и безопасности.

Кроме того, в отчёте говорится, что Паркер мог «вольно или невольно стать мишенью» иностранной разведки, а также указывается на некоторые «проблемы контрразведки», которые стоит передать ФБР.

По информации NYT, уже появились предложения уволить Кайла Паркера в связи с «серьёзными предполагаемыми неправомерными действиями с участием украинских и других иностранных лиц». Представитель самого Паркера отверг все обвинения, назвав их частью «кампании возмездия» авторов доклада. Он также подчеркнул, что Паркер не планирует уходить в отставку.

Официальные лица сообщили изданию на условиях анонимности, что расследование продолжается, причём им руководит сторонняя юридическая фирма. Всё происходящее серьёзно нарушило работу Хельсинской комиссии и не лучшим образом повлияло на отношения этой организации с конгрессом.

NYT приводит слова из письма республиканца Уилсона, который считает, что этот скандал может, ни много ни мало, поставить под угрозу «будущую помощь Украине», ведь хельсинская комиссия является ключевым проукраинским голосом Капитолийского холма, а Паркер — одним из её главных сотрудников. Именно Паркера называют движущей силой в принятии «закона Магнитского» в 2012 году.

Однако в данном случае официальные лица признают, что Паркер настолько рьяно поддерживал Киев, что перешёл этические и юридические границы. Он, будучи государственным служащим США, действовал как агент Украины.

В своих подкастах Паркер рассказывал, что с начала СВО он посетил Украину по меньшей мере семь раз, в том числе в зону боевых действий. Себя он при этом назвал «самым много путешествующим американским чиновником на Украине военного времени».

Издание ссылается на фотографии Паркера в соцсетях, на которых видно, что он одет в камуфляж со знаками различия украинских подразделений. На одном из видео он говорит, что «замышляет освобождение» Луганска вместе с украинским чиновником. На другом, он разрезает русскую шапку и мочится на неё.

«Неофициальные поездки мистера Паркера … вызывают дополнительные юридические и этические проблемы на фоне сообщений о коррупции в украинской армии», — цитирует NYT правительственный отчёт.

В ответ представитель Паркера сообщил, что «американские и украинские эксперты по безопасности» посоветовали ему носить камуфляж вблизи линии фронта, но он никогда не носил знаков отличия воинских частей, которые он сопровождал. При этом он добавил, что мочеиспускание было «личным выражением ярости и горя», направленными против жестокости России.



Несмотря на заявления своего представителя, подчёркивающего неофициальный статус поездок чиновника, сам Паркер не раз публично вёл себя, как будто находился с официальным визитом. Причём некоторые сопровождающие его лица были уверены, что он находился на Украине по правительственным делам.

Госдепартамент рекомендовал не посещать линию фронта на Украине, хотя это не противоречит законодательству США. Паркер в свою очередь заявил: «Я не отчитываюсь перед Госдепартаментом. Мы независимое агентство».

В отчёте также говорится, что господин Паркер нанял помощника украинского парламента в качестве члена комиссии, несмотря на «возражения по вопросам безопасности персонала, этики и закона».

В апреле 2023 года Паркер выступал в университете штата Мэн. Подробности того выступления также встревожили комиссию, поскольку там чиновник описал получение снаряжения для украинских снайперов. Он рассказал, что получил 30 000 долларов, которые он использовал для покупки дальномеров (специализированных биноклей) и баллистических датчиков ветра от американского производителя.

Позже он доставил оборудование в Харьков. «Вы никогда не поедете на Украину во время войны с пустым чемоданом», — гордо заявил Паркер.