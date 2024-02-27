Опаснее Трампа — многолетняя зависимость от США в обороне сделала Европу более уязвимой

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Европейцам опасно продолжать думать, что что воля и запасы ресурсов Штатов бесконечны, пишет The Wall Street Journal. Относительно спокойные 90-е и начало 2000-х заставили их расслабиться. Пришло время принять серьёзность внешних угроз. И это не только Россия, которая становится сильнее. Опасность несёт и слабый Байден. В преддверии президентских выборов он легко может принести в жертву не только Украину, но и всю европейскую безопасность.

Заявления Трампа относительно стран-членов НАТО отражают растущее разочарование многих американцев в отношении своих союзников. Поэтому европейцам стоит серьёзно отнестись к его словам о готовности «поощрять» русских делать всё, что они пожелают в отношении тех, кто недостаточно платит за оборону, пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, в нынешних реалиях уже нельзя считать, что воля и запасы ресурсов Штатов бесконечны.

Однако стоит признать суровую международную реальность: единственной гарантией безопасности для Европы по прежнему остаются большие военные расходы США. Прогресса в глобальной гармонии не наблюдается. А относительно спокойные 90-е и начало 2000-х заставили европейцев расслабиться и забыть про обязательное условие существования любого государства — заботу о безопасности.

Теперь многие, особенно это относится к Восточной Европе, осознали реальность конкуренции и войны, уверено WSJ. Однако есть ещё страны, вроде Германии и Италии, которые до сих пор не достигли нужной цели в 2% ВВП на оборону, причём большая часть этих средств тратится на персонал, а не на вооружение.

Пришло время европейским политикам принять серьёзность угрозы, исходящей от России, сетует издание. Для этого им следует не только значительно увеличить свои оборонные расходы, но и подумать о подходящей форме воинский повинности. Причём сделать это надо вне зависимости от того, кто придёт к власти в США.

Евросоюз сам по себе не может быть решением этой проблемы. Те европейцы, кто спешит осуждать возможное президентство Трампа, часто просто грезят идеей европейской стратегической автономии. По их мнению, если США бросит Европу, то спасением станет возрождённый ЕС с сильной общей армией, централизованными закупками оружия, общей оборонной промышленностью и военным командованием.

Однако они заблуждаются, констатирует WSJ. Европейцам это просто не нужно, именно поэтому у них до сих пор нет ни общей армии, ни всего остального. Португалии наплевать на польскую границу, Эстонии нет дела до того, что творится на Сицилии, а Берлину было бы удобнее вести бизнес с Москвой, чем разбираться за Сувалки с Польшей. Именно поэтому у европейских стран нет другой альтернативы, кроме как укреплять свои собственные силы.

Европа должна помнить, что за последние 10 лет РФ увеличила свои расходы на оборону на 300%, а вот отдельные страны ЕС — всего на 20%. И конфликт на Украине показал, что не только качество, но и количество оружия имеет значение. Так, Германия планирует получить 18 танков Leopard в 2025 году, у Великобритании в наличии около 40 танков. В то же время РФ производит 20-30 новых танков каждый месяц.

Добавьте к этому мрачную картину миграции, которая, скорее всего, будет лишь усугубляться в будущем. Это требует инвестиций в безопасность, привлечения людей, кораблей, самолётов и боеприпасов.

Ну, и не стоит забывать про опасность, исходящую от слабого президента США, предостерегает WSJ. Конечно, Джо Байдену осталось пробыть на посту всего 11 месяцев, но за этот срок он может нанести много вреда. Достаточно посмотреть на последние три года, как показатель его способностей.

Афганистан оставлен талибам, война на Украине умышленно затягивается путём снабжения Киева достаточным количество оружия, чтобы не проиграть, но недостаточным для победы. В довершение, он втянул Соединённые Штаты в противостояние с Ираном и его ставленниками без чётких перспектив и видения победы.

Учитывая это, вряд ли можно предположить о возможности хороших перспектив в Европе. Байден, скорее всего, не хочет участвовать в президентских выборах в тени войн, поэтому он заинтересован в сделке с Россией, и ему всё равно, что это может означать для Украины.

В этой связи Байдену выгодна несговорчивость конгресса по согласованию очередного пакета помощи для Украины. Это снижает вовлечённость Америки в войну и готовит условия для замораживания конфликта. Издание уверено, что и Украину, и, соответственно, всю европейскую безопасность в целом, могут принести в жертву.

Поэтому Европе следует бояться и начать вооружаться независимо от того, что говорит Вашингтон.