 

Нехватка боеприпасов завела в тупик операции ВСУ на линии фронта

27.02.2024, 4:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если год назад Украина с оптимизмом смотрела на своё будущее, то в этом году её положение выглядит кардинально иначе: контрнаступление застопорилось, война зашла в тупик, военных не хватает, боеприпасы заканчиваются. При этом в Штатах Дональд Трамп в случае своего переизбрания говорит не только о сокращении обязательств перед некоторыми странами НАТО, но и о принуждении Украины к миру, пишет Bloomberg.


AP

 

В украинском конфликте РФ набирает обороты, пользуясь дефицитом боеприпасов, нехваткой военных и задержкой в получении военной помощи для Украины, пишет Bloomberg. Так, российские войска захватили Авдеевку, и это, по словам автора статьи, стало для Владимира Путина символической победой перед грядущими выборами.  

Сейчас РФ исследует украинскую оборону на предмет слабых мест, вынуждая Киев рассредоточить свои военные запасы и солдат вдоль всей линии фронта. При этом украинцам не приходится рассчитывать на свой обычный «спасательный круг» — финансовую поддержку США, отмечает журналист. На помощь приходят страны ЕС, и западные чиновники едут на Украину, чтобы произнести слова поддержки, пусть даже ветер на поле боя дует уже в другую сторону.

Автор статьи пишет, что сегодня положение Украины выглядит кардинально иначе, нежели в то же время год назад, когда Украина радовалась военным успехам и с оптимизмом смотрела на свои перспективы. Теперь же контрнаступление застопорилось, и украинской армии нужно как-то восполнять свою численность. Война сейчас зашла в тупик, пишет издание, и Украине приходится распределять боеприпасы вдоль линии фронта.

Зависимость Украины от западного оружия, проблемы с запуском собственного производства боеприпасов внутри страны и нежелание мобилизовать молодёжь тоже сказываются на успехах Киева.

И, судя по геополитической ситуации, дальше ситуация легче не станет. Даже в Польше, самом верном союзнике Украины, местные фермеры блокируют границу, что, как опасается Киев, уже может нанести ущерб и его военным усилиям. А в США на президентских выборах осенью, скорее всего, Дональд Трамп станет кандидатом от республиканской партии.

Трамп поговаривает о сокращении обязательств перед некоторыми членами НАТО и о принуждении Украины к переговорам о прекращении войны, пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

 


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