 

Дональд Трамп считает, что принцу Гарри не место в США

26.02.2024, 8:45, Новости дня
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Накануне принц Гарри оказался втянут в судебные разбирательства. Дело оказалось в его мемуарах, которые он выпустил год назад. В своей книге герцог Сассекский признавался в том, что ранее употреблял запрещенные вещества. А перед тем как оказаться вместе со своей супругой Меган Маркл в США, член королевской семьи, как и все пребывающие в страну, подавал на визу.

В министерстве внутренней безопасности Америки посчитали, что признания принца Гарри, возможно, не являются правдой, поэтому его нахождение в США полностью легально. С этим мнением оказался не согласен 77-летний политик Дональд Трамп.

Бывший президент США перед своим недавним выступлением дал несколько комментариев журналистам издания Daily Express US. Государственный деятель негативно высказался относительно нынешней миграционной политики страны и сообщил, что считает визит принца Гарри неправомерным.

Политик рассказал представителям прессы, что герцог Сассекский предал королеву. В случае его победы в президентской гонке он не будет его защищать.

“Если бы это зависело от меня, он вынужден был бы сам распоряжаться своей жизнью без помощи”, – сказал Дональд Трамп.

Видимо, Дональд Трамп считает, что принцу Гарри не место в США. По мнению экс-президента Америки, родные герцога Сассекского чересчур к нему снисходительны.


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