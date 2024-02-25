 

Поклонники Кейт Миддлтон считают, что королевская семья скрывает состояние здоровья герцогини

25.02.2024, 13:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В королевской семье в последнее время все больше тревожных новостей. Так, у короля Карла III недавно диагностировали рак простаты, а в январе 2024 года Кейт Миддлтон провели серьезную операцию на брюшной полости. Затем она была вывезена в Норфолк, чтобы восстанавливать здоровье в тишине и спокойствии. По официальной информации, герцогиня сейчас чувствует себя хорошо. Герцогиню в последний раз видели на публике в конце декабря.

Жители Великобритании очень обеспокоены тем, что принцесса Уэльская не выходит на связь с поклонниками уже в течение двух месяцев. Они просят показать общественности Кейт и честно рассказать о ее самочувствии.

“Кажется очень странным, что Кейт Миддлтон не поблагодарила за все открытки и добрые пожелания, которые она, несомненно, получила. Просто полная тишина. Они наверняка что-то скрывают?” – рассуждают фанаты герцогини в соцсетях.

При этом король, несмотря на свой тяжелый диагноз, регулярно появляется на публике. Жители Великобритании считают странным, что Кейт Миддлтон пропала и не сообщает о своем самочувствии. К тому же недавно появились слухи о том, что из-за осложнений после операции герцогиня впала в кому. Эта информация не подтвердилась, но пока нет никаких подробностей о состоянии Кейт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / «Немецких фермеров довели до жжения покрышек и бунта» — Die Welt о дизельных протестах в Германии

25.02 / Эксперт бундесвера – к третьему году СВО Путин подошёл с «хорошими картами»

25.02 / Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену

25.02 / «Украине огромные суммы, а нам крохи» — французский фермер обрушился на Макрона

25.02 / Похоронила сына, но не сломалась: как живет “тетя Таня” Судец из “Спокойной ночи!”

25.02 / Phoenix – санкции не нанесли России ущерба

25.02 / Опальный немецкий адмирал – переговоры с Россией были бы поражением Украины и Запада, но это лучше, чем продолжать жертвовать жизнями украинских солдат

25.02 / «Несбыточная мечта» — западные санкции не работают так, как должны

25.02 / Москва воспользовалась слабостями Запада и не позволила ему разрушить российскую экономику

25.02 / Мнение: Даже обещанный миллион снарядов не поможет Украине победить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика