Опальный немецкий адмирал – переговоры с Россией были бы поражением Украины и Запада, но это лучше, чем продолжать жертвовать жизнями украинских солдат

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Заморозка конфликта стала бы поражением Украины и Запада, заявляет опальный немецкий адмирал Кай-Ахим Шёнбах. Тем не менее адмирал, лишившийся поста за констатацию факта, что РФ не вернёт Крым Украине, считает это всё-таки лучшей перспективой, чем продолжение конфликта и «страданий населения». В интервью Junge Freiheit он призывает Киев принять это трудное решение, а также считает, что мирное урегулирование должно учитывать «представления РФ о безопасности».

На Западе возобновились разговоры о возможных переговорах между Россией и Украиной, и многих интересует, кто в таком случае «стал бы победителем и проигравшим» в результате прекращения огня. Опальный немецкий адмирал Кай-Ахим Шёнбах, уволенный за слова о том, что «Российская Федерация не отдаст Крым* Украине на добровольной основе», считает, что заморозка конфликта — «это поражение Украины и поражение Запада».

Он, как и многие, исходит из того, что «победа Украины может означать, должна означать отвод российских войск со всех занятых украинских территорий, включая Крым», но «на данный момент, надо быть честным, на это не похоже». В интервью Junge Freiheit он также указывает на то, что ему лично хотелось бы, чтобы РФ «пошла на значительные уступки, в самом крайнем случае репарации», но в то же время он признаёт: «В тот момент, когда я слышу свои слова, я знаю, что нужно признавать это нереалистичным в данный момент».

Проблематичным Шёнбах считает и гарантии безопасности для «остатков Украины». России, США и Великобритании Киев, по его мнению, не поверит. «Великобритания и Соединённые Штаты Америки ничего не сделали», когда речь шла о данных в Будапештском меморандуме обещаниях. Включение Украины в НАТО — также проблема. Урегулирование конфликта на Украине должно быть «решением, которое должно, по крайней мере, учитывать представления РФ о безопасности», кроме того, оно должно создать «успешное сосуществование».

Несмотря на то что есть много возражений, что действия РФ нельзя оставлять без ответа, что нельзя вступать в переговоры с Москвой, Шёнбах считает, что «это единственный путь: нам нужно быстро достичь прекращения огня, затем вступить в мирные переговоры и затем взвесить все возможные варианты». «Я говорю это просто как гуманист, конечно же, прекращение огня необходимо, потому что страдания населения не должны продолжаться». Однако, по его мнению, принять это сложное решение должно прежде всего киевское руководство.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).