 

«Несбыточная мечта» — западные санкции не работают так, как должны

25.02.2024, 5:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Антироссийские санкции не работают так, как должны, считает политический обозреватель LCI Рёно Пила. Он согласен с заявлениями президента Путина, что РФ не страдает от санкций: они остались «несбыточной мечтой» Запада, которая себя не оправдала.

РЁНО ПИЛА, политический обозреватель LCI: Меня не удивляет стиль Владимира Путина, но правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях он прав. Потому что санкции это несбыточная мечта. Вы помните, что сказал (министр экономики Франции. — ИноТВ) Брюно Ле Мэр? Он сказал: «Мы собираемся уложить на лопатки…  вести экономическую войну против России».

ВЕДУЩАЯ: «Поставить на колени».

РЁНО ПИЛА: Два года спустя наблюдается довольно высокий рост экономики (России. — ИноТВ), задержек с поставками продовольствия нет. Нет никаких изменений в российской экономике, а главное хотя это немного обманчивое представление военная экономика стимулирует военное производство. В результате мы наблюдаем, что РФ не страдает от санкций. Говорят, что это медленный яд, и через два года они должны работать. Но сейчас они не работают так, как должны.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2024 года.


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